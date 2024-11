Video TV | La creatività si scatena a Shanghai

Quest'anno, IDI affronta il tema "Manufacturing Value- Inclusiveness, Innovation, and Sustainability ” , concentrandosi sulla crescente importanza del design sostenibile, inclusivo e lungimirante nel plasmare il futuro. Innanzitutto, in questa edizione IDI accoglie con orgoglio due designer italiani iconici:

Aldo Cibic, rinomato designer e cofondatore del Gruppo Memphis, che torna a IDI 2024 nel ruolo di Direttore Artistico. Con il suo ricco bagaglio di esperienze e la sua filosofia visionaria, Cibic porterà nuova intensità e varietà all'esposizione di quest'anno.

Aldo Cingolani, figura celebre nel design italiano, noto per la sua maestria nel combinare l'artigianato tradizionale con la tecnologia all'avanguardia. In qualità di responsabile di Bertone Design e New Crazy Colors (NCC) e fondatore del Gruppo Bertone, l'approccio innovativo di Cingolani ha dato forma a numerosi progetti di riferimento del settore. Attraverso questa preziosa collaborazione, i due "Aldo" sono pronti a elevare la mostra di quest'anno con ancora più energia creativa e design all'avanguardia.

IDI 2024, inoltre, sarà caratterizzata da una lineup stellare di aziende iconiche italiane che esporranno una vasta gamma di settori rappresentativi dell'eccellenza del Made in Italy. Tra queste vi sono Bertone Design NCC, Bialetti, Casappa, Dainese, Ducati, Fil Man Made Group, Goglio, iGuzzini, Illy, Itema, L.G.L. Electronics, Magniflex, Marposs, Maserati, Piaggio, Pininfarina, Pirelli, Ponzini, SAES Getters e UFI.

L'esposizione spazierà dai settori manifatturiero e tessile all'automotive e al packaging, sottolineando la sostenibilità e l'influenza globale del design italiano.