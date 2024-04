Tir a fuoco sulla A1 | video

Un incendio divampa su un camion, costringendo alla chiusura dell'autostrada e mandando in tilt le vie alternative. L'incidente si è verificato a due chilometri da Arezzo, oggi pomeriggio poco prima delle 16, sulla A1 Milano-Napoli al km 357, tra i caselli di Arezzo e Valdarno. Il veicolo coinvolto, un camion, è andato a fuoco dopo l'incidente.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale del 4° di Firenze di Autostrade per l'Italia. Attualmente, il tratto di autostrada interessato è chiuso al traffico, causando code di 11 km in direzione Roma e 1 km in direzione Firenze. Anche le vie alternative sono congestionate a causa del traffico deviato a seguito della chiusura dell'autostrada. Fortunatamente, non si segnalano feriti al momento.