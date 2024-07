Thomas Matthew Crooks: «Odio Trump, odio i Repubblicani» | video

Ecco il video in cui l'attentatore di oggi, Thomas Matthew Crooks diceva «odio Trump, odio i Repubblicani». L'attentatore si era registrato al comizio di oggi come repubblicano, ma nel 2021 fece una donazione di 15 dollari ad "Act Blue" gruppo che sostiene i candidati democratici.

Non si esclude l'ipotesi che si fosse registrato come repubblicano per accedere al comizio e facilitare il suo bersaglio.In basso il video : Io odio Trump , io odio i repubblicani