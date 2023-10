Lewiston, Maine. Uomo spara sulla gente in tre locali: 20 morti. Il video dell'assalto

Notte di terrore a Lewiston, nel Maine dove un uomo, Robert Card, armato di fucile d'assalto è entrato in una sala bowling, in un ristorante ed in un supermercato sparando tra la folla e facendo una vera e propria strage. I morti sono almeno 22 ed i feriti più di 50. L'uomo sarebbe stato catturato poco fa in un'altra città dello stato. Non si conoscono le ragioni del suo terribile gesto.