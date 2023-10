Italiani bloccati a Gerusalemme lanciano l'appello: «Fateci tornare» | video

«La situazione è brutta .Siamo in uno hotel arabo a Gerusalemme perché è stato l'unico che hanno trovato dopo che il nostro volo di ieri è stato cancellato. Abbiamo bambini e adolescenti spaventati. Abbiamo gia contatto la Farnesina e ambasciata ma per il momento non hanno fatto niente; non ci sono voli per ritornare. Qua da un momento all’altro possono invadere anche Gerusalemme. Le notizie brutte arrivano in ogni momento. Non sappiamo come saranno le prossime ore. Vogliamo tornare». È l'appello, la richiesta di aiuto di un gruppo di italiani tra cui donne bambini ed un neonato ancora bloccati a Gerusalemme.