Argentina, devastanti inondazioni a Bahia Blanca: decine di morti e centinaia di dispersi

Le inondazioni che hanno colpito la città argentina di Bahia Blanca hanno causato (per ora) almeno 16 vittime, circa 900 sfollati e oltre un centinaio di dispersi. I sommozzatori sono ancora alla ricerca di due bambine di uno e cinque anni, travolte dalla furia dell'acqua.

Situata nel sud della provincia di Buenos Aires, Bahia Blanca è sede di uno dei più grandi porti del Paese. Venerdì, in poche ore, è caduta la quantità di pioggia normalmente registrata in un anno, provocando l’allagamento di interi quartieri e la sommersione di numerose strade.

(Ansa)

Il sindaco Federico Susbielles, in una conferenza stampa tenutasi domenica, ha dichiarato che i danni alle infrastrutture ammontano a circa 400 milioni di dollari. Su X, Susbielles ha inoltre riferito che il numero delle vittime potrebbe aumentare, mentre le ricerche continuano.

Il ministero della Sicurezza della provincia di Buenos Aires ha comunicato di aver ricevuto oltre 100 segnalazioni di persone scomparse a seguito del violento nubifragio che ha colpito la città portuale.

Tre giorni di lutto nazionale

Il presidente argentino Javier Milei ha proclamato tre giorni di lutto nazionale per onorare le vittime dell’alluvione che ha devastato Bahia Blanca e la vicina città di Cerri.

"Tutti i settori del governo nazionale continueranno a impegnarsi per assistere le vittime in questo momento doloroso per l'intera nazione", ha dichiarato la presidenza in un comunicato ufficiale.