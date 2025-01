Appuntamento in Piazza con Elisa Garfagna

"La liberazione degli ostaggi e la propaganda di Hamas". In questi anni, la propaganda del terrore è cambiata, si è fatta più sofisticata: è stato inserito l’elemento dello storytelling, della narrazione, oltre gli atti di puro terrore. Già in passato avevamo visto ostaggi bruciati vivi nelle gabbie e per quanto fosse terribile, ieri si è toccato un tasto ancora più forte per la psiche umana : la spettacolarizzazione di tre donne, reduci da un inferno, attorniate da uomini urlanti con armi in mano, sorridere quasi a ringraziare i propri stessi aguzzini per averle lasciate libere.