"Libri imperdibili" Ep. 26: Dalla follia alla magia, un viaggio attraverso autori e stili unici

La lettura è un viaggio che ci porta in mondi lontani, a volte oscuri e misteriosi, altre volte illuminati da storie di vita e di cambiamento. Oggi voglio consigliarvi quattro libri che, pur appartenendo a generi e tradizioni letterarie diverse, hanno in comune la capacità di sorprendere, inquietare e far riflettere. Ognuno di questi testi è un'esperienza unica, arricchita da stili di scrittura distintivi e da trame che si fanno ricordare.

La Strega

Trama

Tre dei racconti qui riuniti hanno come protagoniste quelle creaturine infide, pericolose, enigmatiche che Shirley Jackson conosceva molto bene per aver cresciuto quattro «demoni», come chiamava – scherzosamente ma non troppo – i figli. Un bambino che, viaggiando in treno, vede streghe ovunque, e non è detto che non abbia ragione. Una ragazza che, sotto gli occhi di un presunto adulto un po’ alticcio, sfoggia un sapere e una saggezza apocalittici, mentre nella stanza accanto gli invitati a una festa sproloquiano sul futuro del mondo: «Non credo proprio che abbia molto futuro,» sentenzia con placido e inquietante distacco «almeno per com’è adesso . Se quando lei era giovane la gente si fosse spaventata davvero, oggi non saremmo messi così male». E uno scolaretto che ne combina di tutti i colori, forse invisibile ma non per questo assente, come diceva sant’Agostino dei defunti, benché il marmocchio in questione sia vivo e vegeto.