Cane invade il campo e ruba il pallone ai calciatori durante la partita | video

Un cane tanto grosso quanto simpatico invade il campo da calcio dei giocatori durante la partita e va dritto verso il pallone. Una volta che lo ha in bocca non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare, così uno dei giocatori in campo lo ha dolcemente preso in braccio e portato a bordo campo. L'espressione interdetta ma pacata del cane mentre si lascia portare via alla fine del video è esilarante.

Il tutto è capitato allo stadio La Granja dove si sfidavano le squadre del Curicó Unido e del Palestino in un incontro valido per il Prima divisione del campionato cileno.