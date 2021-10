Gatto assaggia il gelato per la prima volta | video

Si sa: il gelato è uno dei dolci più amati non solo dai più piccoli ma anche dagli adulti che ne fanno scorpacciate nei mesi più caldi. Lo stesso però non si può dire di questo dolce gattino che, dopo aver assaggiato per la prima volta un cucchiaino di gelato, ne resta assolutamente insoddisfatto. La sua reazione ha fatto impazzire il popolo di Tik Tok: il video ha totalizzato oltre 450.000 visualizzazioni e 6 mila commenti.

