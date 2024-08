Wizz Air introduce la formula "All You Can Fly": voli illimitati a 599 euro all’anno

Wizz Air, la compagnia aerea low cost ungherese, ha lanciato una nuova iniziativa chiamata "All You Can Fly", una novità nel mercato del trasporto aereo in Europa. L'offerta prevede una membership annuale al costo di 599 euro, che consente di prenotare voli illimitati verso oltre 800 destinazioni in più di 50 Paesi.



La "All You Can Fly" è una tessera personale che permette di viaggiare per un anno in Europa. Oltre alla quota annuale di 599 euro, i passeggeri dovranno pagare una tariffa di prenotazione di 9,99 euro per ogni segmento di volo. Fino al 15 agosto, la tessera è disponibile in offerta lancio a 499 euro. I voli potranno essere prenotati a partire dal 25 settembre 2024. Questa offerta è particolarmente vantaggiosa per chi vola frequentemente, permettendo di viaggiare senza limiti da oltre 200 città. Tuttavia, le rotte nazionali italiane sono escluse dall'iniziativa.

La tessera "All You Can Fly" include un solo bagaglio a mano e consente di prenotare voli di sola andata fino a 72 ore prima della partenza. È possibile prenotare un massimo di tre voli di sola andata al giorno. L'abbonamento è valido solo per prenotazioni individuali, e una volta prenotato un volo, la prenotazione non può essere modificata. Servizi aggiuntivi, come bagagli extra o l'imbarco prioritario, non sono inclusi e devono essere acquistati separatamente.