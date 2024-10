Dopo Las Vegas, lo Sphere arriva ad Abu Dhabi

Sphere Entertainment e il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hanno annunciato ufficialmente che Abu Dhabi sarà la sede del secondo Sphere al mondo, segnando una svolta nell'offerta di intrattenimento della capitale degli Emirati Arabi Uniti. Questo annuncio segue il successo mondiale del primo Sphere, inaugurato a Las Vegas nel settembre 2023, una struttura che ha ridefinito l’intrattenimento dal vivo grazie a tecnologia immersiva e narrazione innovativa.

James L. Dolan, presidente esecutivo e amministratore delegato di Sphere Entertainment, ha dichiarato: «La visione di Sphere è sempre stata quella di creare una rete globale, e l'annuncio di oggi è una pietra miliare significativa verso questo obiettivo. Sphere sta ridefinendo l'intrattenimento dal vivo e portare questo mezzo coinvolgente nei mercati internazionali estende la portata dell'impatto trasformativo di Sphere. Siamo orgogliosi di collaborare con DCT Abu Dhabi per sviluppare Sphere nella loro città».

Il primo Sphere di Las Vegas, con i suoi 20.000 posti e uno schermo LED curvo che avvolge il pubblico, ha stabilito nuovi standard per il settore. La sua superficie esterna, un gigantesco schermo LED a 360 gradi, ha reso la struttura un'icona visiva e un'attrazione turistica di spicco. Al suo interno, l'esperienza immersiva combina tecnologie audio e video avanzate per creare eventi memorabili. La struttura è diventata il punto di riferimento per concerti, spettacoli e produzioni multimediali uniche.

S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Presidente di DCT Abu Dhabi, ha commentato: «Siamo entusiasti di portare Sphere ad Abu Dhabi in collaborazione con Sphere Entertainment, offrendo ai nostri residenti e visitatori una nuova straordinaria forma di intrattenimento. Sphere Abu Dhabi integrerà perfettamente tecnologia avanzata e narrazione accattivante, creando ricordi indimenticabili per tutti coloro che lo visiteranno. Questa partnership è in linea con la nostra Strategia per il Turismo 2030, che afferma ulteriormente Abu Dhabi come un vibrante centro di cultura e innovazione.»

Situato in una posizione strategica di Abu Dhabi e dotato delle stesse dimensioni del Sphere di Las Vegas, il nuovo Sphere sarà un'attrazione principale per residenti e turisti, offrendo esperienze rivoluzionarie per eventi, concerti e spettacoli in un contesto tecnologico di avanguardia.

Con la costruzione finanziata da DCT Abu Dhabi e il know-how tecnologico fornito da Sphere Entertainment, questa nuova struttura rappresenterà una tappa fondamentale per il futuro dell’intrattenimento globale, consolidando il ruolo di Abu Dhabi come centro di innovazione e cultura a livello internazionale.