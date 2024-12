2025, l’anno dei ponti

Nel 2025 gli italiani potranno approfittare di un anno particolarmente generoso di "ponti", con ben 4 occasioni in più rispetto al 2024. Ottimizzando al meglio le ferie, sarà possibile organizzare vacanze molto lunghe: con solo 9 giorni di ferie, infatti, si potranno ottenere 32 giorni di riposo, considerando anche i weekend. Un'opportunità interessante per i vacanzieri italiani, ma anche un potenziale stimolo per il turismo interno, sempre che la situazione economica e le disponibilità finanziarie lo consentano. Secondo un’indagine di Cna Turismo e Commercio, riportata dall’Ansa, i "ponti" aggiuntivi rispetto al 2024 si concentrano su alcune festività chiave: l’Epifania del 6 gennaio, il 1° maggio (Festa del Lavoro), il 2 giugno (Festa della Repubblica) e l’8 dicembre (Immacolata Concezione).

Il flusso di vacanzieri italiani è destinato ad aumentare nel 2025, con oltre 12 milioni di persone che pernotteranno fuori casa. Si prevede che, nel complesso, gli italiani trascorreranno mediamente 3-4 notti fuori casa per ogni ponte, generando un totale di circa 45 milioni di pernottamenti. L’indotto economico per il settore turistico è stimato in 9 miliardi di euro, che provengono principalmente da alloggi, ristorazione, ma anche da trasporti, esperienze turistiche e attività culturali.

Un 2025 ricco di occasioni per viaggiare

Il 2025 inizia con un weekend lungo grazie all’Epifania che cade di lunedì, dando la possibilità di concludere le festività natalizie con una breve vacanza, magari sulla neve o in una città italiana alla ricerca degli eventi dedicati alla Befana.

Carnevale, che quest’anno va dal 16 febbraio al 5 marzo, sarà l’occasione per organizzare settimane bianche o visite a città d’arte, con la possibilità di approfittare della chiusura delle scuole dal 3 al 5 marzo per una mini-vacanza da sabato a mercoledì o, con qualche giorno di ferie in più, una settimana intera.

Nel 2025, Pasqua e Pasquetta cadono domenica 20 e lunedì 21 aprile: un'ottima occasione per una breve vacanza in montagna o in una città d'arte.

Il ponte del 25 aprile, che quest’anno cade di venerdì, consente un viaggio che unisce le festività di Pasqua alla Festa della Liberazione: con solo 3 giorni di ferie si può godere di 9 giorni di vacanza, sia in Italia che all’estero, in crociera o lungo le ciclabili italiane.

La Festa dei Lavoratori, che quest’anno cade di giovedì, offre la possibilità di un weekend lungo, perfetto per una breve fuga. Con un solo giorno di ferie, si potrà godere di un ponte di 4 giorni, ideale per una visita a una città d’arte, un weekend alle terme, o una passeggiata tra i borghi più belli d’Italia.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, cade di lunedì, regalando un weekend lungo ideale per un primo bagno di sole.

L’estate sarà protagonista con Ferragosto, che cade di venerdì: una combinazione perfetta per chi vuole organizzare una breve fuga estiva di 3 giorni, senza necessità di prendere ferie.

Dopo Ferragosto, l’1 novembre (Ognissanti) cade di sabato, quindi non offre particolari occasioni di vacanza.

L’8 dicembre, festività dell’Immacolata, cade di lunedì: un'occasione ideale per un breve soggiorno in montagna o per visitare i mercatini di Natale.

Infine, il Natale 2025 offre diverse opzioni di vacanza. Con il 25 e il 26 dicembre che cadono rispettivamente di giovedì e venerdì, è possibile organizzare una vacanza di 4 giorni senza ferie, ma con 2 giorni di ferie in più si può ottenere una pausa di 8 giorni, fino al primo gennaio (che cade di giovedì). Con 3 giorni di ferie, si può arrivare a un'escursione di ben 13 giorni, dal 24 dicembre al 6 gennaio, grazie all’Epifania che cade di martedì.

Nel complesso, il 2025 offrirà numerose opportunità di vacanza, sfruttando al massimo i giorni di ferie e le festività, per un anno all'insegna del relax e del turismo.