Dream of the Desert: Quando il viaggio in treno diventa un sogno a cinque stelle

Il viaggio in treno ha sempre evocato immagini di romanticismo e scoperta. Il suono delle rotaie che si incontrano, i panorami che scorrono oltre i finestrini, il senso di connessione tra i luoghi e le persone: ogni elemento contribuisce a rendere questa esperienza unica. Nel corso della storia, il treno è stato non solo un mezzo di trasporto, ma anche un simbolo di progresso e di sogni. Oggi, con progetti ambiziosi come il "Dream of the Desert", il treno continua a reinventarsi, portando il fascino di sempre a nuovi livelli di eccellenza.

Arsenale Spa, una società italiana leader nell'ospitalità di lusso, insieme alle Ferrovie dell'Arabia Saudita (SAR), ha recentemente presentato un progetto straordinario che ridefinisce il concetto di viaggio ferroviario: Dream of the Desert, il primo treno cinque stelle in Arabia Saudita. Non si tratta solo di un mezzo di trasporto, ma di una vera e propria esperienza immersiva che celebra il design italiano e il ricco patrimonio culturale saudita.

Progettato dall'architetto Aline Asmar d’Amman, il treno si compone di 14 carrozze e 34 suite di lusso, dove eleganza contemporanea e tradizione si fondono perfettamente. Gli interni richiamano il fascino del deserto arabico, con tonalità sabbiose, texture scolpite e materiali pregiati che celebrano l’artigianato locale. Ogni dettaglio, dai motivi geometrici intagliati a mano alle tonalità calde degli spazi lounge, racconta storie antiche reinterpretate in chiave moderna. Le carrozze diventano così non solo luoghi di comfort, ma vere opere d’arte, in cui l'artigianalità incontra l’innovazione.

L’esperienza a bordo si arricchisce di dettagli che rendono il viaggio indimenticabile. Le sale del lounge bar e del ristorante, ispirate agli spazi tradizionali del majlis, offrono un’ospitalità che incarna il calore della cultura saudita. Qui, la cucina diventa un viaggio nel viaggio: chef di fama internazionale e locale propongono menù che uniscono tradizione e creatività, facendo del pasto un momento di scoperta. Le opere d’arte e le fotografie esposte nelle carrozze rendono omaggio al patrimonio naturale e storico dell’Arabia Saudita, trasformando il treno in una galleria itinerante.

Il CEO di Arsenale, Paolo Barletta, ha descritto Dream of the Desert come “un'esperienza di viaggio senza pari”, in cui il design raffinato si sposa con le tradizioni culturali saudite. Questo progetto, ha sottolineato, non è solo un treno di lusso, ma una finestra sul cuore del Regno. È un simbolo di innovazione e di eccellenza, capace di portare i passeggeri in un'avventura che fonde modernità e autenticità.

Il treno è anche parte integrante della Visione Saudita 2030, un ambizioso piano che mira a sviluppare il turismo di alta gamma nel Paese. Grazie alla collaborazione con il Ministero della Cultura e altre autorità locali, Dream of the Desert offrirà non solo comfort e lusso, ma anche programmi culturali che permetteranno ai passeggeri di immergersi nelle tradizioni saudite. Gli itinerari esclusivi, studiati con cura, guideranno i viaggiatori attraverso luoghi iconici, celebrando la bellezza del patrimonio saudita e il suo paesaggio mozzafiato.

Il Ministro dei Trasporti e dei Servizi Logistici, S.E. Ing. Saleh bin Nasser Al-Jasser, ha dichiarato che questo progetto rappresenta un passo strategico verso il posizionamento dell’Arabia Saudita come hub logistico globale. Allo stesso modo, il CEO delle Ferrovie dell'Arabia Saudita, Dr. Bashar bin Khalid AlMalik, ha evidenziato come Dream of the Desert sia un esempio di collaborazione tra pubblico e privato per creare soluzioni di trasporto innovative e rivoluzionarie.

Con l'inizio delle operazioni previsto per il terzo trimestre del 2026, Dream of the Desert promette di stabilire nuovi standard per il viaggio ferroviario di lusso. Questo progetto, che celebra il design italiano e l’ospitalità saudita, dimostra come il treno continui a rappresentare un mezzo di trasporto unico: un luogo dove il passato incontra il futuro, e ogni viaggio diventa un’avventura da ricordare.

Un viaggio in treno non è mai stato solo uno spostamento, ma un’esperienza di vita. Con Dream of the Desert, il fascino eterno del treno si arricchisce di nuove prospettive, portando i passeggeri in una dimensione di lusso, cultura e scoperta. Perché, in fondo, il treno è sempre stato questo: un sogno su rotaie.