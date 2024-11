Lombardia Style, Bellezza Senza Confini

Lombardia Style svela la nuova campagna “Bellezza senza Confini”, promossa dal regista Paolo Zambaldi, che conclude un viaggio tra le 12 province della Lombardia. Questa esperienza unica mette in luce persone, talenti e prospettive, dove moda, arti, performance ed eleganza diventano un invito a esplorare le infinite possibilità offerte dai luoghi straordinari della Regione. Lombardia Style è anche un magazine che raccoglie le eccellenze e le bellezze del territorio. Giunto alla sua seconda edizione, il "Magazine Lombardia Style" racconta una Lombardia inedita, un itinerario che spazia dai laghi alle montagne, sempre pronto a sorprendere e affascinare.

La Regione Lombardia si distingue per la varietà del suo territorio, un luogo dove cultura e storia si esprimono attraverso 12 meravigliose province, ricche di arte, borghi, palazzi, musei e numerosi Siti UNESCO. Questo panorama naturalistico, che alterna laghi, pianure e suggestivi scorci montani, si presta a una molteplicità di attività all’aperto, rendendolo la meta ideale per il relax e la scoperta di sapori unici. "Con 'Lombardia Style' continuiamo a mettere in luce e far emergere il carattere distintivo della nostra Regione," afferma l’Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Barbara Mazzali. "Vogliamo che ogni imprenditore, artista e artigiano si senta parte di questa grande narrazione. Questo progetto è il risultato di un lavoro collettivo che celebra le diversità e le eccellenze lombarde, creando un network che unisce tutti i protagonisti della nostra Regione." Lombardia Style. Dalla moda al design, dal food alla musica, dall’architettura alla nautica fino al turismo: sono innumerevoli le eccellenze lombarde che rendono ogni giorno la vita più bella nel mondo. Tutto all’insegna del Lombardia Style, che non identifica più solo quel riuscito connubio tra estro e disciplina con cui designer e chef, stilisti e imprenditori, fabbriche e atelier, si sono imposti nel mondo, ma diventa un vero e proprio brand. Un trademark, fortemente voluto da Regione Lombardia, che identifica e certifica il meglio della produzione e della creatività made in Lombardia.