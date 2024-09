Autunno italiano

Con l’arrivo dell’autunno, la natura italiana si veste di tonalità calde e avvolgenti, trasformando il paesaggio in una tavolozza di rossi, gialli e arancioni. È una stagione magica, ricca di tradizioni legate ai frutti della terra e alla celebrazione del ciclo della vita. In questo contesto, le dimore Relais & Châteaux offrono agli ospiti un'occasione unica per vivere esperienze autentiche, dove gastronomia, benessere e cultura locale si fondono armoniosamente. Dal Nord al Sud della penisola, ogni soggiorno diventa un viaggio attraverso la ricca eredità enogastronomica e culturale italiana.

In molte regioni d’Italia, l’autunno segna l'inizio della raccolta delle olive, una pratica che affonda le sue radici nella storia millenaria del Mediterraneo. Nei borghi dell’Umbria e della Toscana, gli ospiti delle dimore Relais & Châteaux possono partecipare a questo rituale, affiancando contadini esperti che svelano i segreti della produzione di uno degli oli extravergine di oliva più pregiati al mondo. Ogni oliva raccolta a mano, ogni goccia d’olio, porta con sé il sapore e la storia di una tradizione che si tramanda da generazioni.

Ma l'autunno in Italia non è solo la stagione delle olive. In Piemonte, ad esempio, è tempo di caccia al tartufo. Questa pregiata gemma del sottobosco, amata dai gastronomi di tutto il mondo, diventa protagonista di escursioni in compagnia di esperti trifolai e i loro fedeli cani addestrati. Le dimore Relais & Châteaux situate in questa regione organizzano giornate dedicate alla ricerca del tartufo, seguite da cene gourmet dove i piatti vengono impreziositi dall'aroma inconfondibile di questo raro e prezioso ingrediente.

Per chi invece preferisce un’esperienza più rilassante, l’autunno offre l'occasione ideale per dedicarsi al benessere. In molte dimore è possibile godere di trattamenti spa ispirati alle antiche tradizioni locali. Dalle terme naturali della Toscana alle spa immerse nei vigneti, ogni trattamento è un omaggio ai prodotti del territorio: oli, erbe aromatiche e vini pregiati. I massaggi e i rituali di bellezza si trasformano in momenti di rigenerazione, mentre il corpo e la mente si rilassano circondati dalla quiete della campagna autunnale.

L’autunno, in molte regioni d’Italia, è anche una stagione avvolta da un'aura di mistero e credenze popolari. Ad esempio, in alcune zone rurali della Liguria e del Piemonte, vi è la leggenda della "Dama Bianca", uno spirito che, secondo le tradizioni locali, appare nelle notti nebbiose d’autunno per vegliare sui raccolti. Si dice che la sua presenza sia un buon auspicio per la vendemmia e la raccolta delle castagne, prodotti che segnano profondamente l’identità di questi territori. Questa figura misteriosa e benevola rappresenta la forza della natura che, con l’arrivo dell’autunno, si prepara a custodire i doni che offrirà nei mesi a venire.

Dalla raccolta delle olive alla caccia al tartufo, dalle degustazioni di vini alle leggende antiche, l’autunno in Italia diventa un'esperienza multisensoriale, un vero e proprio viaggio attraverso i sapori, i profumi e le tradizioni di una terra che in ogni stagione sa regalare emozioni uniche. Ecco dove godersi l'autunno italiano al meglio.





Relais & Châteaux Borgo San Felice Resort, Castelnuovo di Berardenga (SI)

Situato nel cuore del Chianti, il Relais & Châteaux Borgo San Felice Resort offre un'autentica immersione nelle tradizioni toscane, all’insegna del benessere e dell'enogastronomia. Tra le esperienze più esclusive, la spa propone i trattamenti Vinoterapia e il Percorso di Bacco, i quali permettono agli ospiti di rilassarsi e rigenerarsi utilizzando prodotti a base di vino e uva. L'autunno è tempo di vendemmia, e Borgo San Felice celebra questo rito con due eventi speciali: sabato 28 settembre la giornata sarà dedicata agli ospiti dell'hotel, i quali avranno l'opportunità di partecipare alla vendemmia. L'esperienza includerà la raccolta dell'uva e la pigiatura, seguite da un pranzo sotto il pergolato dell'Hotel, accompagnato da musica in sottofondo; l'ultimo weekend prima della chiusura stagionale, 2-3 novembre, l'hotel offre una speciale tariffa Family & Friends e ospiterà momenti conviviali, tra cui un aperitivo nella Piazza del Borgo e un concerto di musica da camera nella Pieve, per festeggiare la fine della stagione e della vendemmia.

Relais & Châteaux Villa Cordevigo Wine Relais, Cavaion Veronese (VR)

Sulle rive del Lago di Garda e nel cuore della Valpolicella, il Relais & Châteaux Villa Cordevigo offre un'esperienza autunnale all'insegna del vino. Con un paesaggio di vigneti che si estende a perdita d'occhio, gli ospiti potranno partecipare a degustazioni guidate dei rinomati vini locali, esplorando le cantine storiche della dimora e conoscendo i processi di vinificazione. Tra le varie esperienze proposte dalla dimora, l’escursione in Valpolicella, rinomata per i suoi vigneti e la produzione di vini pregiati, offre un’opportunità unica per immergersi nella tradizione vitivinicola italiana. Villa Cordevigo propone una selezione di cantine tutte a conduzione familiare, dove la passione per il vino si tramanda da generazioni. L'escursione sarà guidata da un sommelier che accompagnerà gli ospiti durante tutto il percorso, arricchendo l'esperienza con la sua competenza e le sue conoscenze enologiche.

Relais & Châteaux Borgo dei Conti Resort, Perugia

Nella quiete della campagna umbra, il Relais & Châteaux Borgo dei Conti Resort, riaperto quest'anno con una veste completamente rinnovata in seguito a un'importante ristrutturazione, offre la possibilità di partecipare a degustazioni di vini selezionati dal sommelier, insieme a taglieri e norcinerie locali. L’hotel organizza anche corsi di cucina per imparare e assaporare le ricette dei gustosi piatti della tradizione Umbra; attraverso il sapere e le abilità dello Chef e della brigata, gli ospiti possono cimentarsi nella realizzazione di portate dal gusto raro, immergendosi nell’arte culinaria regionale. Infine, per chi è alla ricerca di un’esperienza romantica circondati dalla suggestiva atmosfera autunnale, la dimora organizza anche cene private nella Casetta dell’Amore nel Bosco. Il cottage in legno del 1867, è ideale per una cena gourmet a lume di candela in un ambiente intimo e senza tempo, con portate preparate dallo chef privato ed etichette di pregio, sotto una volta di alberi secolari.

Relais & Châteaux Palazzo Seneca, Norcia (PG)

Immerso nel suggestivo paesaggio umbro, il Relais & Châteaux Palazzo Seneca celebra l’autunno con esperienze uniche legate alla tradizione e ai prodotti locali, con particolare attenzione al tartufo nero, una delle eccellenze del territorio. Tra le proposte più affascinanti troviamo la ricerca del tartufo nero e scuola di ricotta: un'esperienza autentica e coinvolgente che inizia con una passeggiata nei boschi alla ricerca del pregiato tartufo nero, guidati da esperti tartufai e dai loro cani, seguita da un workshop di produzione della ricotta, dove gli ospiti potranno scoprire le tecniche tradizionali. L’esperienza termina con un picnic immersi nel verde circostante a base di prodotti locali tipici; un'occasione unica per vivere in prima persona la cultura gastronomica umbra. L’Esperienza tartufo e canapa, si svolge in uno dei più piccoli villaggi della Valnerina che ha fatto del pregiato tartufo nero il suo simbolo. Il tour include anche una visita al museo del tartufo e un pranzo con le specialità tipiche a base di tartufo nero. Gli ospiti potranno poi apprendere l'uso culinario e terapeutico della canapa, fibra naturale tipica della zona; si conclude con una degustazione di prodotti a base di canapa.

Relais & Châteaux Il Borro, San Giustino Valdarno (AR)

Nella splendida campagna toscana, il Relais & Châteaux Il Borro propone una selezione di esperienze autunnali che permettono di scoprire i tesori enogastronomici della regione. La caccia al tartufo e la cooking class con tartufo e funghi sono un must per gli appassionati di cucina. L'esperienza continua con degustazioni di olio e la raccolta delle olive, che include una visita al frantoio per svelare i segreti della produzione e una degustazione dell'”olio nuovo”. Per chi cerca un momento di relax, Il Borro offre massaggi e trattamenti spa a base di olio d'oliva, tra cui il massaggio con candela all'olio di oliva e il trattamento "Olive Sensory", comprensivo di peeling con polvere di nocciolo di oliva e massaggio con olio specifico, l'ideale per rigenerarsi. Il trattamento viso nutriente, realizzato con prodotti a base del pregiato olio d'oliva locale, completa l'offerta di benessere. Per gli amanti della natura, la dimora organizza passeggiate a cavallo tra i vigneti, ideali per ammirare il foliage autunnale in tutta la sua bellezza.

Relais & Châteaux Pieve Aldina, Radda in Chianti (SI)

Situato nel cuore della Toscana, il Relais & Châteaux Pieve Aldina invita gli ospiti a scoprire il meglio della tradizione vinicola locale. Con un'offerta di esperienze eno-gastronomiche che includono tour guidati nei vigneti e degustazioni di vini, gli amanti del buon vino potranno esplorare le cantine storiche e scoprire i segreti della vinificazione toscana. La dimora offre anche attività legate alla raccolta delle olive e alla produzione dell'olio extravergine, che rappresentano un vero e proprio rito dell'autunno toscano.

Relais & Châteaux Castel Fragsburg, Merano (BZ)

Immerso nel fascino delle montagne altoatesine, il Relais & Châteaux Castel Fragsburg offre esperienze uniche che celebrano la stagione autunnale. In un'atmosfera suggestiva e accogliente, la Castagnata al Castello, è un evento tradizionale che celebra la castagna, prodotto tipico dell'autunno in Alto Adige, all'interno delle mura del castello, degustando castagne arrostite, vini locali e altre prelibatezze stagionali. Per un'esperienza di benessere, la Spa Alchemica della dimora offre trattamenti ispirati alla tradizione alchemica, una fusione perfetta tra natura, scienza antica e benessere olistico. Qui, gli ospiti possono rigenerarsi con rituali a base di prodotti locali, come il peeling corpo a base di farina di castagne, semi di uva e miele biologico per esfoliare e rigenerare la pelle; oppure il bagno antiossidante nella tinozza di legno sulla terrazza panoramica con estratto di foglie di uva e vino o il massaggio rilassante con olio di vinaccioli, proveniente dai vigneti della zona.

Relais & Châteaux Il Falconiere, Cortona (AR)

Il Relais & Châteaux Il Falconiere, situato nella splendida campagna toscana, offre un'esperienza completa per gli amanti del vino. Gli ospiti possono partecipare a tour personalizzati dei vigneti e delle cantine della dimora, durante i quali verrà illustrato il lavoro quotidiano, le tecniche di vinificazione, i ritmi stagionali e tutti i segreti che si celano dietro la produzione del vino. È possibile scegliere diverse tipologie di degustazione, le quali includono le più pregiate etichette della proprietà.Inoltre, l'hotel propone workshop di cucina dove imparare a preparare piatti tipici della tradizione toscana abbinati ai vini locali, rendendo il soggiorno un vero viaggio sensoriale tra i sapori d'autunno.