I luoghi ideali per vivere una «fiaba toscana senza tempo»

L’Italia è la destinazione esclusiva del lusso discreto e raffinato per eccellenza. È questo uno dei principali risultati dello studio Enit realizzato da Unioncamere con il supporto tecnico di Isnart.

I turisti sono attratti dallo «stile di vita italiano». Le nostre bellezze, le ricchezze culturali, artistiche e gastronomiche sono tesori che possono essere valorizzati attraverso esperienze di lusso, attirando una clientela alto spendente disposta a investire per vivere esperienze e un’ospitalità ricercata .

Il comparto del turismo di lusso italiano è in grande crescita come dimostrano i dati nel 2024, il numero dei cinque stelle salirà da 682 a 702, per arrivare a 712 nel 2025 (Fonte Thrends) e avrà un futuro se si considera che a trainare il settore sono soprattutto le nuove generazioni, disposte a pagare fino al 50% in più per una proposta personalizzata e di qualità.

Dalle città d’arte dove si respira la storia, alla rilassante campagna fino alle affascinanti località balneari tante “catene del lusso” e brand internazionali hanno investito per ridare lustro ad antiche strutture rendendole dei rifugi del benessere dove vivere momenti indimenticabili e portarsi a casa non solo delle splendide cartoline ma emozioni indelebili.

L’Italia è costellata di luoghi ineguagliabili, da preservare, scoprire e valorizzare per mantenerne lo splendore inalterato nel tempo. È con questa filosofia che VRetreats propone il suo modello di ospitalità sul territorio italiano. Quasi in punta di piedi, si inserisce nella cornice plasmata dall’incontro tra natura ed epoche passate, rivelando la bellezza di dimore dal fascino sospeso nel tempo, pronte ad aprire le porte nelle magiche calli di Venezia, nell’antica Roma o sul mare cristallino di Taormina dei viaggiatori più esigenti.

In Toscana VRetreats propone Il Tornabuoni, uno dei palazzi più antichi e prestigiosi del centro storico di Firenze dove la cultura del bon vivre e l’arte dell’accoglienza sono a due passi da Ponte Vecchio e gli Uffizi. «Più che un albergo: Un luogo ideale per immergersi nella magica atmosfera di Firenze, dove sono racchiusi millenni di storia».

La visita alla culla del Rinascimento non sarebbe completa senza godere di un buon cocktail al tramonto sui tetti di Firenze alla Terrazza Butterfly per poi degustare gli ottimi piatti al Ristorante il Magnifico che celebra le più nobili tradizioni enogastronomiche italiane fuse con profumi moderni: fascinazioni e riverberi che ci arrivano da lontano e lontano conducono lasciando agli ospiti ricordi indimenticabili e un'insaziabile voglia di tornare.

Altro gruppo leader del lusso nel mondo è Belmond, precedentemente nota come Orient-Express Hotels, dall’iconico treno, oggi opera nel settore dell'ospitalità e dei viaggi in 22 paesi del mondo con hotel di lusso, ristoranti, treni e crociere fluviali e rappresenta in Italia veri e propri tempi del lusso come l’Hotel Cipriani e Venezia, Villa San Michele a Fiesole, lo Splendido & Splendido Mare a Portofino, il Caruso a Ravello, il Grand Hotel Timeo e Villa Sant'Andrea a Taormina e nelle splendide campagne di Casole d’Elsa a Siena il Castello di Casole. Un castello del X secolo immerso nel cuore della Toscana che con 4.200 ettari è una delle più grandi proprietà terriere private d’Italia e offre agli ospiti il fascino di una tenuta che risale all’era del bronzo coniugata con ogni comfort moderno. Deliziati dai due ristoranti o coccolati nell’Essere spa costruita nell’antica cantina del castello è un luogo ideale per vivere «una fiaba toscana senza tempo».

Associazione che rappresenta in tutto il mondo il concetto italiano di gusto e riunisce la qualità della ristorazione italiana e tanti professionisti che rendono unica la cucina made in Italy nel mondo è Ambasciatori del Gusto. L’Italia ha influenzato il mondo fin dagli albori della civiltà con il diritto romano, il rinascimento, l’Opera, la moda, il design, le auto e soprattutto la cucina. Secondo gli Ambasciatori del Gusto la cucina è la sintesi perfetta del gusto italiano perché fonde tradizione, storia, territorio ma anche viaggio verso terre lontane il cui ritorno è carico di esperienze. In Toscana portano avanti queste tradizioni nobili Leonardo Fiorenzani della Sosta del Cavaliere dove poter vivere un’esperienza sensoriale gourmet, con un servizio impeccabile in un’ambiente incantevole ed esclusivo. Finalmente un luogo a Siena per i fine dinning lovers dove poter gustare sapori innovativi ben studiati ed interpretati.

Altro locale esclusivo a pochi passi degli Uffizi è Ora d’Aria dove lo Chef Marco Stabile partendo dalla cucina dei ricordi la reinterpreta da visionario pragmatico. Uno chef che sta facendo la storia della cucina fiorentina contemporanea.

Altro Ambasciatore del Gusto è lo chef Giacomo Devoto con che con il Ristorante Locanda de Banchieri, situato in posizione panoramica di fronte al Golfo di Luni, propone una cucina fondata sulla ricerca e l’interpretazione della cultura gastronomica della Lunigiana ed è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i gourmand.

Brand, resort, hotel, ristoranti che rendono celebre l’Italia nel mondo e contribuiscono alla valorizzazione culturale e territoriale del nostro paese. Le potenzialità per l’Italia sono moltissime e c’è tanta possibilità di crescita e non dobbiamo mai dimenticare che “luxury” ormai fa rima con attenzione alla salute, sostenibilità ma soprattutto esperienze e per quest’ultime a fare la differenza sono sempre e solo le persone con la loro ricerca, passione e professionalità.