Ottobre in Toscana: gli eventi da non perdere

L’autunno è un momento magico in Toscana, le temperature sono piacevoli per godersi una passeggiata nella natura che ci regala spettacoli mozzafiato con i colori che vanno dal rosso, arancione, marrone, ramato tra il foliage ed i magici tramonti dorati.

Anche sulla tavola i sapori e i profumi si fanno travolgenti, dalla cacciagione all’olio nuovo, dai funghi ai tartufi alle castagne, con i calici sempre in alto per brindare alla vendemmia ed al vino nuovo. Ottobre è inoltre il mese delle sagre, delle manifestazioni e degli eventi di qualità e charme.

Domenica 13 Ottobre il ristorante stellato Lux Lucis dell'Hotel Principe Forte dei Marmi ospiterà un evento gastronomico d'eccezione: Confusion at Lux Lucis, un’occasione che celebra l’incontro tra due menti creative della cucina italiana. Chef Valentino Cassanelli, anima del Lux Lucis, e Chef Italo Bassi, del prestigioso Confusion Restaurant di Porto Cervo, uniranno le loro idee per offrire agli ospiti un'esperienza culinaria evocativa e armoniosa, in un'atmosfera conviviale e rilassata.

La collaborazione tra Chef Italo Bassi e Chef Valentino Cassanelli unisce due visioni complementari della cucina: Bassi, con anni di esperienza stellata, incarna la raffinatezza della tradizione italiana, con un approccio attento anche alle tendenze internazionali, mentre Cassanelli è noto per la sua visione innovativa, che rivisita i sapori locali con uno stile moderno. Insieme, creano una sinergia che coniuga tecnica impeccabile e creatività contemporanea.

Ogni Chef presenterà due creazioni esclusive: Italo Bassi proporrà la sua tartare di scorfano, accompagnata da formaggio al wasabi fresco, erba cipollina e una salsa delicata di mela verde e sedano, e, a seguire, un risotto con pomodorini canditi, lardo di Colonnata e sgombro teriyaki, mentre Valentino Cassanelli sorprenderà con la sua rivisitazione della calamarata cacio e pepe e un trancio di branzino d'amo, portulaca alla brace, vaniglia, tamarindo e tartufo. Il dessert «Latte e miele on the road» completerà il pasto.

La selezione di champagne sarà curata da Maison Ruinart, con etichette prestigiose come il Ruinart Blanc de Blancs e il Dom Ruinart. In questa occasione prestigiosa, sarà presentata la nuova etichetta Ruinart Blanc Singulier Edizione 19.

Dall’11 al 13 Ottobre Villa La Massa Excellence: si rinnova l’appuntamento per gli amanti delle supercar, dedicato all’alta ospitalità e alle più belle supercar di manifattura. A Villa La Massa, hotel 5 stelle alle porte di Firenze, parte di Villa d’Este Hotels, per la seconda edizione della tre giorni di Villa La Massa Excellence, la kermesse ideata e creata nel 2023 in collaborazione con Canossa, azienda leader nell’organizzazione di eventi ed esperienze d’eccellenza, auto da collezione costruite a partire dagli anni 90 fino ai nostri giorni, nate uniche o rese tali da personalizzazioni che ne valorizzano ulteriormente il prestigio.

Dopo il successo dell’evento dello scorso anno, che ha visto la Ferrari F40 Prototipo aggiudicarsi il premio «Coppa d’Oro Villa la Massa» - ispirato alla “Coppa d’Oro” del Concorso di Eleganza della “sorella” Villa d’Este - sarà una seconda edizione ricca di emozioni grazie anche ad alcuni modelli unici che ne faranno parte.

Nel giardino di Villa LaMassa dall’11 al 13 ottobre saranno infatti esposte vetture realizzate in serie limitate da marchi come Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Bugatti e da piccoli produttori di vetture speciali. Luogo privilegiato di ritrovo per i collezionisti di supercar da tutto il mondo dove l’eleganza e la potenza automobilistica si uniscono all'eccellenza gastronomica locale all'ospitalità del più alto livello.

Per l’occasione è stata creata una giuria internazionale molto speciale capitanata da Massimo Delbò, affermato storico dell'auto e giornalista.

Appuntamenti fuori dall’ordinario, fatti per «assaporare la vita al massimo», trascorrere dei momenti speciali e vivere emozioni che lasciano il segno perché è importante aggiungere più vita agli anni, non più anni alla vita.