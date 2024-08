Tenute toscane dove rigenerarsi

È bello perdersi nelle dolci colline, attraversare i silenziosi viali di cipressi, passeggiare tra i filari e i campi di ulivi o visitare i borghi medievali dove il tempo sembra essersi fermato.

La Toscana non è solamente una bella cartolina ma un quadro vivente dove la bellezza dei paesaggi va a braccetto con il bien vivre. Tante sono le tenute, i resort e le nobili cantine che testimoniano la ricchezza di questa regione e sono custodi di questa immensa eredità.

In questa calda estate è bello avventurarsi nelle campagne toscane per vivere appieno queste magiche atmosfere, soggiornare in casali di charme con vista sui vigneti, degustare ottimi vini nelle fresche cantine e godere di ricercate cene al tramonto.

Una tenuta con una storia importante è Monna Caterina Wine Resort che offre una vista spettacolare sul borgo medievale di Vinci. Un tempo fu l’abitazione della madre di Leonardo da Vinci, da quale si ispira il nome, dove da piccolo il “genio” giocava e già sognava le sue invenzioni.

Immerso nei vigneti e uliveti, è un luogo di cultura, relax e piacere per gli occhi e il palato.

In una scenografica cantina vengono vinificati il chianti San Pantaleo, il Monna Caterina Vino Rosso e bianco e lo Sfumato, vini piacevoli dalle sfumature e trasparenze che si armonizzano perfettamente con lo spirito del resort.

Il Monna Caterina Wine Resort offre camere di grande charme e atmosfere suggestive, arredate con una costante interazione tra design e country, rispettando e valorizzando le unicità dell’antico fabbricato rurale ma rendendolo piacevolmente moderno grazie a numerosi inserimenti di complementi d’arredo contemporanei, nuove opere d’arte a tema leonardesco, letti flottanti e giochi di luce con elementi colorati e trasparenti.

Una terrazza immersa nelle colline di Vinci, dove poter degustare i loro vini o un cocktail accompagnati dai piatti tipici della tradizione ben realizzati con materie prime di qualità. Una location ideale per serate speciali ed eventi glamour in un contesto dove la storia, la contemporaneità e il gusto sono immersi in atmosfere suggestive ed incorniciati in tramonti mozzafiato.

(Borgo di Cortefreda)

Altra tenuta di Charme e questo è proprio il caso di dirlo, anche perché fa parte del brand di hospitality Place of Charme, è il Borgo di Cortefreda un bel country hotel immerso nelle colline del Chianti distante da Firenze.

Qui è possibile rilassarsi nelle 55 camere, spaziose ed eleganti, arredate con cura in stile toscano, che mantengono il fascino della villa toscana senza rinunciare al comfort come ad esempio i cuscini aromaterapici per garantire il massimo del riposo.

Al Borgo di Cortefreda è possibile gustare, in vari ambienti ricercati una cucina tradizionale ma raffinata e fatta con ingredienti locali che seguono la stagionalità accompagnati da un’ottima carta dei vini toscani. Il servizio è attento e cordiale.

Consigliata la pasta realizzata ogni giorno a mano dallo chef.

Un luogo ideale per godersi tutti i colori e i profumi della campagna del Chianti, con un parco di 15.000 mq, per rigenerarsi tra olivi, cipressi, piante aromatiche toscane e fioriture stagionali, come la lavanda, le rose, il gelsomino, le ginestre e gli oleandri. A disposizione degli ospiti una “Private Spa” di 40 mq con sauna finlandese, bagno turco e area Relax e per coloro che desiderano un’esperienza unica c’è la Sweet Spa Suite, con bagno di vapore, docce sensoriali e zona relax.

La campagna toscana, un paesaggio unico nel suo genere, con i suoi ritmi lenti e i suoi silenzi è uno dei modi migliori per rilassarsi e rigenerarsi. Lontano dal lavoro e dai luoghi affollati, immersi nel bello, nell’armonia, nella cultura che solamente la toscana è capace di regalare, passeggiare tra i borghi e nelle strade bianche, fare un bel tuffo in piscina godendo dei tramonti spettacolari in un paesaggio incantevole e suggestivo mentre si degustano gli ottimi vini toscani è uno di modi migliori per ritrovare sé stessi e il vero senso della vita.