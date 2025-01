L’epifania tutte le feste porta via: dove concludere in bellezza?

Dove trascorrere questi ultimi giorni di festa? Dopo interminabili pranzi di Natale e cenoni di Capodanno super chic è il momento di finire in bellezza queste feste per iniziare bene l’anno nuovo coccolando corpo e anima.

Ecco due location dove godere appieno della bellezza dei locali, di un servizio attento e raffinato, e di piatti preparati con materie prime ricercate e di alta qualità.

A Firenze la Chef Iside De Cesare, già alla guida del ristorante una stella Michelin La Parolina di Trevinano, assume un ruolo di primo piano in Tivoli Palazzo Gaddi come imprenditrice ed Executive Chef dei tre outlets gastronomici. Tra questi, Terrae Restaurant, il ristorante fine dining che esplora le radici della cucina toscana e italiana con un tocco contemporaneo, ponendo l'accento sulla qualità degli ingredienti e sulla sostenibilità. Qui, Iside De Cesare è affiancata dal talentuoso Resident Chef Salvatore Canargiu, con cui firma un menu ricercato che celebra la tradizione e l'innovazione culinaria. Oltre a Terrae Restaurant, l’offerta comprende il Milton Bistrot, un lounge bar e bistrot nella lobby dell’albergo, che accompagna l’offerta all day long con caffetteria, cocktail, snack e piatti caldi tra pranzo e cena e l'esclusivo Aria Rooftop con una vista privilegiata su Firenze, una carta di signature cocktail ispirata ai giardini della città e un’offerta gastronomica che si divide tra salumi di mare, sfizi toscani e “Bolla”, un must gastronomico dell’aperitivo, ideato ad hoc dalla chef.

Tivoli Palazzo Gaddi, inaugurato a giugno 2024, prende il nome dalla prestigiosa famiglia Gaddi, nota per la sua attività nel campo della pittura tra il XIII e il XV secolo, iniziata con Gherardo Gaddi, allievo di Cimabue proseguita con suo figlio Taddeo Gaddi il principale assistente di Giotto.

Qui, il brand Tivoli invita a «stay in the moment», a godere appieno di ogni istante: rallentare, assaporare ogni dettaglio e vivere momenti che riempiono la vita di piaceri intensi e indimenticabili, grazie all’impegno di una forte squadra, composta da professionisti come la Restaurant Manager Antonella Sinisgallo e l'F&B Manager Mirko Eutizi, oltre agli chef e tutto il team di Tivoli Palazzo Gaddi. È proprio la loro passione e competenza che contribuiscono a plasmare e raccontare il nuovo rinascimento culinario di via del Giglio.

Nel 2023, Tivoli Hotels & Resorts ha festeggiato 90 anni di viaggi senza tempo, coh resort in tutto il mondo fatti di storia, bellezza ed eleganza dove diverse generazioni di viaggiatori hanno lasciato il segno: da Maria Callas a Neil Armstrong, da Charles Aznavour ad Andrea Bocelli, ma anche Johnny Depp, Brad Pitt, Beyoncé e Jay Z.

La struttura nel cuore di Firenze, del sedicesimo secolo, offre 86 camere e suites, tutte ristrutturate e meravigliosamente arredate con pezzi e dipinti originali dell’epoca, ma anche oggetti contemporanei che assicurano un soggiorno dove il comfort è al primo posto.

Altra location da sogno dove trascorre questi ultimi giorni di festa è Vignamaggio, adagiata sulle colline del Chianti, immersa tra boschi e ruscelli, è una fattoria sostenibile e cantina storica, in attività dal 1404 nel Chianti Classico, che ha custodito con cura secoli di storia e tradizioni.

La tenuta è gestita dal 2014 da Patrice Taravella ed Emmanuelle Sebillet che hanno intrapreso un ambizioso progetto di ristrutturazione, che coinvolge l’ampliamento dei giardini, la diversificazione agricola e un restauro totale dei siti storici, delle cantine e degli interni.

Oggi Vignamaggio si estende per oltre 400 ettari tra vigneti, orti e giardini, e nella sua veste attuale è composta dalla Villa, tre casali storici, l’hotel La Pensione a Panzano in Chianti e Il Borgo con 17 suite, un elegante ed eccentrico dormitorio con 8 posti letto, un teatro con 144 posti, una cappella con affreschi settecenteschi, una sala da ballo, svariati spazi per eventi e una barberia.

Durante la stagione invernale, La Pensione, Il Borgo, e gli spazi per eventi restano chiusi, mentre resta accessibile ai visitatori La Fattoria, un’ultima straordinaria aggiunta al mondo incantato di Vignamaggio. Appena inaugurata, La Fattoria è uno spazio poliedrico che offre un ampio ristorante e un punto vendita dei prodotti della tenuta. Un’oasi gourmet dove godersi un pranzo al Ristoro, con proposte che attingono e dagli ortaggi di stagione della fattoria. Qui sarà inoltre possibile acquistare prelibatezze a km 0 e non solo: dalle produzioni agricole della tenuta a oltre 1000 bottiglie, fino a fragranze e cosmetici prodotti ispirati ai profumi e ai colori della tenuta, oggetti di design e specialità gastronomiche provenienti dalle proprietà sorelle, The Newt nel Somerset e Babylonstoren a Cape Town. La Fattoria, con i suoi 4000 metri quadri, punta a diventare il luogo di riferimento per gli amanti della buona tavola: una grande enoteca offre un viaggio nel tempo attraverso le annate più pregiate Vignamaggio ed altri spazi includono la conservazione dei prosciutti di Cinta Senese, l’Orciaia, la Balsameria e la Vinsantaia.

Che si scelga di immergersi nella bellezza di Firenze o di lasciarsi avvolgere dalla tranquillità del Chianti, queste location rappresentano il modo ideale per salutare le festività.

Ammirare la bellezza dei luoghi e godere delle bontà culinarie che offrono è un'esperienza che arricchisce il cuore e l'anima, preparandoci a un nuovo anno ricco di sogni e aspettative. Ricordando sempre le parole di Jim Rohn: «Abbi cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere».