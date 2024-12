A Roma il Colosseo ospita la mostra "Göbeklitepe: L'enigma di un luogo sacro"

Mentre l’aria natalizia e festosa invade la Capitale, il Colosseopunta a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della conservazione del patrimonio archeologico mondiale e richiama a sé un turismo colto e interessato a vivere la grandezza della storia millenaria di Göbeklitepe, in Turchia.

Per questa ragione, è possibile visitare la mostra "Göbeklitepe: L'enigma di un luogo sacro" e scoprire i primissimi monumenti mai costruiti dall'umanità. Si tratta di un vero e proprio viaggio immersivo nel sito neolitico che occupa la regione mesopotamica di Taş Tepeler ("colline di pietra"), dove gli insediamenti databili tra il 9500 e l'8200 a.C. sono caratterizzati da strutture monumentali che rappresentano uno straordinario osservatorio per lo studio del passaggio dal Paleolitico al Neolitico nel Vicino Oriente. Il sito di Göbeklitepe si trova a 15 km dalla città di Şanlıurfa, sul punto più alto dei monti Germuş, e si affaccia sulla piana di Harran e sulla zona circostante. E’ qui che compaiono varie strutture edilizie atte a testimoniare gli inizi della vita sedentaria, una delle trasformazioni più significative della storia umana.

La mostra nasce con l’idea di stupire gli adulti, ma anche i più piccoli attraverso l’esposizione di reperti antichissimi come portali e maestose colonne a forma di "T", scolpite con simboli misteriosi, oppure figure animali che indicano la complessità delle prime comunità umane e delle loro credenze religiose.

Il sito neolitico di Göbeklitepe (in turco: collina panciuta), cherisale a 11.000 anni fa, è considerato come la più antica struttura monumentale mai scoperta al mondo e si apre all’Italia per rimanere fino al 2 marzo 2025 tra i corridoi dell’Anfiteatro Flavio. Durante il viaggio immersivo si accede a contenuti multimediali e ricostruzioni tridimensionali che permettono di immergersi nella vita dell’antica civiltà attraverso tour virtuali e approfondimenti video.

Nel Parco del Colosseo sono esposti diversi reperti, tra cui riproduzioni delle monumentali colonne e dettagliate ricostruzioni dei complessi circolari presenti nel sito che offrono spunti unici sulla nascita della religione e dell'architettura monumentale. L'esposizione al Colosseo rappresenta una delle più grandi opportunità per il pubblico italiano di avvicinarsi a questa scoperta, che ha riscritto molte delle nozioni storiche precedentemente accettate.

La mostra "Göbeklitepe: L'enigma di un luogo sacro" pone l’attenzione sul valore della cooperazione tra Italia e Turchia nella promozione e conservazione del patrimonio archeologico mondiale. E’ aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 16.30 con l’ultimo ingresso alle ore 15.30.