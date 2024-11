Viaggio a Cipro, l'isola in cui è sempre primavera

Un’isola che incanta con il suo intreccio di miti, storia e bellezze naturali: Cipro è il luogo dove il fascino del Mediterraneo si unisce alla leggenda, in particolare quella della dea Afrodite, nata, secondo la tradizione, proprio dalle acque cristalline dell'isola. Situata più vicina al Medio Oriente che all’Europa, Cipro è la terza isola del Mediterraneo per estensione (dopo Sicilia e Sardegna), e nei suoi 9.250 km² si mescolano cultura greca, influenze orientali e vestigia di civiltà antiche.

Con un clima mediterranneo che la rende ideale per una visita in qualsiasi stagione dell'anno, l’isola offre itinerari tra siti archeologici preservati come gioielli, villaggi tradizionali e un mare cristallino dove è possibile immergersi anche d’inverno. Perché sì, a Cipro regna un clima mite con temperature che si aggirano intorno ai 26°C a novembre e ai 20°C a dicembre, e che la rendono la destinazione perfetta per godersi ancora per un po’ il tepore del sole senza però dover viaggiare verso mete lontane.

Una storia di divisioni e convivenze

Cipro è una nazione unica nel suo genere: uno Stato indipendente e diviso. Quella che viene comunemente indicata come Cipro greca, a Ovest, si distingue dalla Cipro turca (Repubblica Turca di Cipro del Nord), riconosciuta solamente dalla Turchia. Come si sia arrivati a questa situazione divisiva è abbastanza complicato da spiegare: fatto sta che le comunità greca e turca che fino ai primi anni Settanta avevano convissuto piuttosto tranquillamente nell’isola, furono fomentate l’una contro l’altra, fino a che non si arrivò al colpo di Stato e alla divisione della nazione nel giro di una notte. Intere famiglie furono trasferite da un lato all’altro del Paese, le case sventrate, le attività distrutte. In tempo record fu costruito un muro, detto linea Attila, che ancora oggi divide in due Nicosia, la capitale.

Nonostante le differenze, entrambe le realtà riflettono il fascino e la complessità di un luogo che ha saputo intrecciare storie e culture diverse.

Oggi, Cipro greca si distingue come una delle mete mediterranee più ambite, accogliendo milioni di visitatori ogni anno grazie al suo mix di storia millenaria, miti e mare da sogno.

Dove alloggiare a Cipro

AMARA, un’esperienza di lusso contemporaneo a Limassol

Situata sulla costa meridionale, Limassol è il cuore pulsante dell’isola, una città vibrante e cosmopolita rinomata per la sua atmosfera vivace e per una storia ricca di fascino tipicamente cipriota.

Nota principalmente come meta estiva, Limassol è da non perdere anche quando le temperature si abbassano, grazie al clima mite e alla varietà di servizi e attività che rimangono disponibili per tutto l’anno: dai beach club e taverne sul mare, ai ristoranti internazionali e alla brillante vita notturna. Poco distante dal centro, i visitatori possono esplorare spiagge di sabbia dorata o passeggiare sul lungomare alberato fino al castello medievale che domina il centro storico, visitare i tradizionali villaggi ciprioti, siti archeologici e una vasta scelta di cantine e taverne locali. Gli appassionati di sport possono anche godere di campi da golf celebri a livello mondiale.

Proprio in questo contesto sorge l’AMARA, l’ultima aggiunta alla collezione Stademos Hotel Group. Situato sopra una baia di 250 metri di sabbia dorata e acque cristalline, l’hotel di lusso coniuga raffinatezza contemporanea e tradizione cipriota. Le sue 207 camere e suite, tutte con vista panoramica sul mare, offrono soluzioni di alloggio che vanno dalle Deluxe Room alle sontuose Suite AMARA dotate di due camere da letto e piscina privata di 100 m² affacciata direttamente sul Mar Mediterraneo.

(Amara Hotel)

Qui l’esperienza culinaria è altrettanto straordinaria, con ristoranti guidati da chef di fama internazionale: da Matsuhisa Limassol, dove la cucina giapponese-peruviana dello chef Nobu Matsuhisa regala ai commensali piatti iconici come il merluzzo nero al miso e il sashimi new style, al celebre Ristorante Locatelli, guidato dallo chef stellato Giorgio Locatelli, il quale celebra la convivialità e le eccellenze tipiche della cucina italiana, fino a BeefBar, una reinterpretazione sofisticata della steakhouse, famosa per i tagli di carne di alta qualità, e Nerea, un ristorante di pesce che esalta la freschezza degli ingredienti locali.

Una spa esclusiva con palestra dotata di tutti i macchinari necessari per un allenamento completo, una piscina a sfioro e grandiosi spazi per eventi completano la meravigliosa cornice entro cui l’Amara accoglie i suoi ospiti.

(Amara Hotel)

MedBeach: ospitalità e comfort nel cuore di Limassol

(MedBeach Hotel)

Affacciato sulla costa occidentale, il MedBeach si distingue per la sua accoglienza calorosa e il design ispirato al Mar Mediterraneo. La struttura combina eleganza moderna e comfort informale, offrendo un’atmosfera perfetta per chi cerca relax, connessione con la natura ma anche divertimento. I giardini rigogliosi che circondano l’hotel si estendono fino alla spiaggia, creando un ambiente intimo e sereno. Il MedBeach, primo hotel del gruppo Stademos Hotel Group, è una struttura quattro stelle superior per la quale l’ospitalità, quella vera e autentica, è al centro della visione dell’hotel. Il risultato è un resort contemporaneo che combina strutture di lusso e servizio personalizzato, nel quale ogni ospite si sente il benvenuto.

Elysium, un rifugio regale vicino alle Tombe dei Re

(Elysium Hotel)

Situata sulla costa sud-occidentale dell’isola, Paphos è una città inclusa nella lista ufficiale dell’UNESCO come tesoro culturale e naturale del patrimonio mondiale, grazie agli spettacolari resti antichi che la costellano.

Tra luoghi mozzafiato e meraviglie naturali, l’Elysium, anch’esso parte del gruppo Stademos Hotel Group, è un rifugio a cinque stelle immerso in secoli di storia antica. Situato proprio accanto al sito archeologico delle Tombe dei Re, l’hotel unisce un’architettura maestosa a un servizio impeccabile, con spa di livello mondiale, giardini lussureggianti e camere che spaziano dai lussuosi studi alle ville private. Perfetta per momenti indimenticabili in famiglia, ma anche matrimoni e lune di miele.

Cosa vedere a Cipro

Pafos, tra mosaici e Tombe di Re

Secondo la mitologia greca, la dea dell’amore nacque a Cipro, precisamente a Petra tou Romiou, vicino all’odierna Pafos. Questo luogo incantevole, con imponenti pareti rocciose, ciottoli e un mare che sfuma dal blu intenso all’azzurro, sembra fatto apposta per un evento così mistico. L’intero litorale di Pafos è una meraviglia naturale: baie nascoste, lidi incontaminati, la Penisola di Akamas con le spiagge delle tartarughe e la Laguna Blu offrono panorami mozzafiato. I colori sono unici: il turchese del mare, il bianco e blu delle chiese, e il verde della macchia mediterranea. Ma Pafos non è solo mare: è un gioiello archeologico. Qui è possibile esplorare i resti di quattro ville romane: la Casa di Dioniso, la Casa di Orfeo, la Casa di Aion e la Casa di Teseo, celebri per i loro spettacolari mosaici perfettamente conservati che raffigurano scene mitologiche e motivi floreali di straordinaria bellezza. Infine, le Tombe dei Re, una monumentale necropoli con tombe sotterranee scolpite nella roccia.

Limassol: tra storia, leggende e gattini

Grazie alle sue dimensioni contenute – l’isola misura appena 195 km da un capo all’altro – Cipro è perfetta per essere esplorata in pochi giorni. E una tappa a Limassol, la seconda città dell’isola dopo Nicosia, è d’obbligo. È nei dintorni però che Limassol svela le sue meraviglie. A pochi chilometri si trovano l’antica Kourion, con il teatro che ospita eventi estivi, il Castello di Kolossi, legato ai Templari, e il monastero di Agios Nikolaos ton Gaton, fondato – secondo la leggenda – da Sant’Elena. Qui vive una colonia di gatti, discendenti di quelli portati per liberare il luogo dai serpenti.

Lefkara, il paese dei pizzi e ricami

A circa 40 chilometri da Larnaka, ai piedi dei monti Troodos, nella regione sud-orientale di Cipro, si trova Lefkara, un pittoresco villaggio montano situato a 650 metri di altitudine. Lefkara è famosa in tutto il mondo per le sue creazioni artigianali. Qui, mani esperte tramandano di generazione in generazione la maestria necessaria per realizzare i celebri ricami in pizzo e le raffinate opere in filigrana d’argento, autentico simbolo del paese. La leggenda narra che Leonardo da Vinci visitò Lefkara nel 1481, acquistando una tovaglia d’altare in pizzo da donare al Duomo di Milano. Il villaggio offre diversi luoghi di interesse da scoprire, come il Museo del Folklore, la vecchia fontana e il frantoio storico. Da non perdere le antiche cappelle, tra cui la chiesa di Timios Stavros (Santa Croce) e la cappella di Archangelos Michail a Kato Lefkara, impreziosite da affreschi risalenti al XII e XV secolo.

Curiosità

Cipro, spesso chiamata l'isola di Afrodite, è una destinazione che unisce storia, cultura e tradizioni culinarie a panorami mozzafiato e un mare cristallino, ma non solo. Ecco alcune curiosità che non tutti sanno e che rendono quest'isola un luogo speciale da esplorare:

1. L’isola di Afrodite

Secondo la mitologia greca, Afrodite, dea dell’amore e della bellezza, nacque dalla spuma del mare vicino a Petra tou Romiou, un’incantevole roccia sulla costa sud-occidentale. Questo sito è oggi una meta imperdibile per chi vuole immergersi nelle leggende e nella natura di Cipro.

2. L’isola dei Santi

Cipro è considerata anche un luogo di grande spiritualità. Qui visse Lazzaro, amico di Gesù, che dopo essere stato risuscitato si trasferì nell’isola, diventando vescovo di Kition (l’attuale Larnaca). La chiesa dedicata a San Lazzaro custodisce la sua tomba, rappresentando un’importante meta di pellegrinaggio.

3. Nicosia: l’unica capitale divisa al mondo

Nicosia è simbolo della complessità politica di Cipro, divisa dal 1974 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica Turca di Cipro del Nord. La Linea Verde che separa le due entità può essere attraversata mostrando un documento d’identità. Questa particolarità rende la città un caso unico al mondo e una destinazione di grande interesse storico e politico.

4. L’isola dei gatti

A Cipro, i gatti sono veri e propri protagonisti, superando in numero gli abitanti umani! Si stima che ci siano circa 1,5 milioni di felini sull'isola. Introdotti in epoca bizantina per combattere i serpenti, oggi sono parte integrante del paesaggio e della cultura locale.

5. Retaggi britannici

L’isola porta ancora tracce del periodo coloniale britannico (1878-1960). Si guida a sinistra, le prese elettriche sono quelle tipiche del Regno Unito, e nel sud sono ancora presenti due basi militari britanniche, considerate territorio sovrano del Regno Unito.

6. L'unico royal wedding fuori dall’Inghilterra

Nel 1191, Riccardo Cuor di Leone sposò Berengaria di Navarra a Limassol, incoronandola regina d’Inghilterra. Questo evento fa di Cipro l’unico luogo al di fuori del Regno Unito ad aver ospitato un matrimonio reale.

7. Sapori di Cipro

La cucina cipriota è un incontro tra tradizioni greche, turche e mediorientali. Ecco alcuni piatti da non perdere:

Mezedes : un assortimento di antipasti, tra cui halloumi, tzatziki, e dolma.

: un assortimento di antipasti, tra cui halloumi, tzatziki, e dolma. Makaronia tou fournou : una lasagna al forno con besciamella e ragù.

: una lasagna al forno con besciamella e ragù. Kleftiko : carne d’agnello marinata e cotta lentamente per un sapore unico.

: carne d’agnello marinata e cotta lentamente per un sapore unico. Loukoumades: dolcetti fritti e ricoperti di miele o sciroppo d’acero, perfetti per gli amanti del dessert.

Inoltre Cipro vive di turismo ma anche di agricoltura, grazie al suo terreno molto fertile. Le patate? Sono considerate tra le più buone del mondo.