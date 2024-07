Livigno, un paradiso nascosto tra le Alpi

Livigno, una gemma incastonata tra le maestose Alpi della Valtellina, è un luogo che incanta i visitatori con i suoi paesaggi mozzafiato e le sue tradizioni culinarie uniche. Questo affascinante borgo montano è noto non solo per le sue vedute spettacolari, ma anche per le esperienze gastronomiche che offre, rendendo ogni visita un viaggio indimenticabile tra natura e sapori.

La fauna locale, composta da caprioli, marmotte e aquile, si muove silenziosa, creando un'atmosfera magica e intima. Per chi ama le escursioni, una passeggiata al tramonto verso il Crap de la Parè è un'esperienza imperdibile. Mentre il sole si abbassa all'orizzonte, i sentieri si riempiono degli aromi di piante e fiori alpini, come il timo selvatico, la genziana e il ginepro, da quest'ultimo estraggono i sapori per creare il tradizionale gin di Livigno. In particolare il "Contrabbando" è il gin più famoso nella zona e - posso assicurarvi - è buonissimo.

Se volete un suggerimento per la prenotazione, l'Hotel Li Anta Rossa di Livigno rappresenta la scelta ideale per chi cerca un soggiorno all'insegna del comfort e del relax. Sin dal momento del vostro arrivo, sarete accolti con un sorriso caloroso e un servizio impeccabile che vi farà sentire come a casa. Inoltre, la colazione è un vero e proprio fiore all'occhiello. Immaginate di iniziare la vostra giornata con un delizioso piatto di pancakes preparati al momento. La fragranza dei pancakes appena cotti riempie l'aria, mentre potete scegliere di guarnirli con una varietà di frutta fresca di stagione e un filo di sciroppo d'acero puro. Questa delizia mattutina non è solo un piacere per il palato, ma anche un momento di puro benessere, da gustare in un ambiente accogliente e raffinato.

Agriturismo Federia

Tra i piatti tipici di Livigno, i pizzoccheri sono un must. Questo piatto di pasta di grano saraceno con patate, verza e formaggio fuso è una celebrazione della tradizione valtellinese, capace di riscaldare l'anima nelle fredde giornate invernali. Ma anche gli sciatt sono fenomenali, morbide e croccanti frittelle tonde di grano saraceno che nascondono un saporito cuore di formaggio filante.

Per godere di queste prelibatezze vi consigliamo di recarvi presso l'Agriturismo Federia, il luogo perfetto per una pausa rigenerante immersi nella natura, assaporando le specialità locali preparate con amore e cura. Seguendo sentieri ben segnalati, le biciclettate alla Malga Federia offrono percorsi adatti a tutti i livelli di preparazione per esplorare percorsi strepitosi dove è possibile ammirare la bellezza dei luoghi circostanti.

Torrefazione Kafé: il vero caffè di Livigno

Un’altra tappa imperdibile è la torrefazione Kafé, dove è possibile conoscere il caffè di Livigno. Qui, la preparazione del caffè è una vera e propria arte. La selezione accurata dei chicchi e la tostatura perfetta garantiscono un caffè dal gusto intenso e aromatico, un piacere per ogni amante della bevanda.

Un'Eccellenza Culinaria: Il Ristorante "Al Persef"

Non si può concludere una visita a Livigno senza una cena al ristorante stellato "Al Persef". Questo ristorante, noto per la sua cucina raffinata e creativa, offre un'esperienza culinaria che fonde tradizione e innovazione. La storia del ristorante è una storia di passione per la gastronomia, iniziata molti anni fa con l’obiettivo di valorizzare i sapori locali attraverso tecniche culinarie all'avanguardia.

Rigenerarsi presso l'Acquagranda

Se il tempo non dovesse essere dalla vostra, non temete, Livigno offre anche momenti di puro relax e divertimento presso Acquagranda. Questo gigantesco centro polifunzionale dispone di piscine coperte con acquascivoli, idromassaggi e giochi d’acqua per adulti e bambini. Al suo interno l’area Wellness&Relax è una spa ad alta quota con sauna, bagno turco, massaggi e tanti altri trattamenti per il benessere, ideale per rigenerarsi dopo una giornata di escursioni.

Viaggio nel tempo al Museo MUS

Il Museo MUS, situato in un’antica abitazione, è un luogo dove il passato di Livigno prende vita. Attraverso un percorso innovativo, il museo accompagna i visitatori nella scoperta delle tradizioni e delle dinamiche che hanno formato l'identità di questo affascinante territorio.

L'Arte di Vania Cusini

L'atelier di Vania Cusini è un'altra tappa obbligata. Artista eclettica che utilizza materiali naturali come legno, neve, ferro e fieno per creare sculture che raccontano la sua vita e le sue emozioni. Esplorando il suo mondo nascosto e amorevolmente custodito, sarà persino possibile provare a intagliare un disegno sulla superficie di una piccola tela di legno, un'occasione unica per provare a cimentarsi in questa arte. Le sue sculture di neve, in particolare, hanno adornato diversi eventi internazionali, tra cui il World Snow Festival in Svizzera e l'International Snow Sculpture Championships negli Stati Uniti.

Livigno è un luogo che sa come conquistare i suoi visitatori. Che si tratti di ammirare un tramonto mozzafiato, gustare un gelato artigianale, esplorare sentieri montani o rilassarsi in una spa ad alta quota, ogni momento passato in questo angolo di paradiso è un ricordo da custodire. Livigno non è solo una destinazione, è un'esperienza totale che coinvolge tutti i sensi e lascia un'impronta indelebile nel cuore di chi ha la fortuna di scoprirla.