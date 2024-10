Ospitare su Airbnb è diventato uno dei modi più efficaci per guadagnare con il proprio alloggio, ma non tutti hanno il tempo o le risorse per farlo. Per rispondere a questa esigenza, Airbnb ha lanciato la Rete di co-host, un servizio che consente ai proprietari di trovare facilmente host locali con ottime recensioni, pronti a gestire l'intera operazione per loro conto.

Questa nuova funzionalità è accompagnata da oltre 50 aggiornamenti all'app, mirati a offrire agli ospiti un'esperienza ancora più personalizzata, grazie a suggerimenti sulle destinazioni e filtri di ricerca basati su viaggi passati e preferenze individuali.

La Rete di co-host

Grazie alla Rete di co-host, gli utenti possono ora selezionare direttamente dall'app i migliori host locali per gestire il loro alloggio su Airbnb. Il servizio offre un'assistenza su misura che copre tutto, dalla configurazione dell'annuncio alla gestione delle prenotazioni e alla comunicazione con gli ospiti.

I co-host selezionati sono esperti del settore con una valutazione media di 4,86 stelle, superiore a quella di grandi società di gestione immobiliare. Il 73% di questi co-host è composto da Superhost, e l'84% gestisce alloggi che rientrano nella categoria “Amati dagli Ospiti”, i più apprezzati sulla piattaforma.

Con oltre 10.000 co-host disponibili in 10 paesi, Airbnb utilizza un algoritmo avanzato che suggerisce il co-host ideale in base a 80 diversi fattori, come posizione, esperienza e tipo di alloggio. Gli utenti possono consultare i profili e le recensioni e avviare la collaborazione direttamente dall’app. In pratica, tutto ciò che serve per collaborare con un co-host è già nell’app: dalla comunicazione alla condivisione del calendario e dei guadagni, fino alla gestione delle prenotazioni.

"Con la Rete di co-host, stiamo facilitando il lavoro degli host", ha dichiarato Brian Chesky, co-fondatore e CEO di Airbnb. "D'ora in poi, tu metti a disposizione l'alloggio e noi ti troviamo un co-host eccezionale che ti aiuti a gestirlo".

L'app sempre più personalizzata per gli ospiti

Oltre a questa novità, Airbnb ha ripensato l’intero percorso con più di 50 nuovi aggiornamenti per personalizzare ulteriormente l'esperienza degli ospiti.

L'app ora offre una panoramica virtuale per i nuovi utenti, suggerisce destinazioni basate sulla cronologia delle ricerche e delle prenotazioni, e mostra raccomandazioni per soggiorni last minute o per offerte speciali. I filtri di ricerca sono stati riprogettati per rispecchiare le preferenze degli utenti e adattarsi meglio alle loro esigenze. La piattaforma mette inoltre in evidenza caratteristiche rilevanti come la presenza di servizi per famiglie, ad esempio, nel caso di viaggi con bambini. Per facilitare ulteriormente l’utilizzo, Airbnb ha anche introdotto una pagina di checkout più semplice per gli ospiti abituali, mentre nuovi metodi di pagamento locali, come Vipps in Norvegia e MobilePay in Danimarca, verranno presto aggiunti per ampliare le opzioni di pagamento.

"Per decenni, le app di viaggio hanno seguito un modello standard per tutti. Abbiamo deciso di cambiare le cose", ha dichiarato Brian Chesky. "Abbiamo infatti introdotto decine di nuove funzionalità per garantire un'esperienza più personalizzata su Airbnb."

Gli aggiornamenti per gli host

Anche gli host beneficeranno di nuovi strumenti, molti dei quali basati sui feedback ricevuti. Tra questi, suggerimenti sui prezzi per allinearsi al mercato locale, modelli di messaggi personalizzabili per inviare informazioni utili agli ospiti in modo più rapido, e una scrivania dei guadagni che permette di monitorare facilmente i propri introiti e ricevere pagamenti in modo più trasparente.

La Rete di co-host è ora disponibile in 10 paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Francia e Germania, mentre gli aggiornamenti all'app stanno gradualmente diventando accessibili in tutto il mondo.