Rinascente inaugura a Milano il Travel Concierge di Bluvacanze

Tra una borsa e un profumo, a Milano ora si può prenotare anche una vacanza. Al sesto piano di Rinascente Piazza Duomo, dentro il percorso di shopping dello storico grande magazzino di lusso, apre Rinascente Travel Concierge by Bluvacanze.

Un nuovo punto vendita di quella che si presenta come la più grande agenzia di viaggi d’Italia, ovvero Bluvacanze, e che prova a trasformare la scelta di una vacanza in qualcosa di più vicino al personal shopping che alla caccia all’offerta.

L’idea è semplice, niente cataloghi da sfogliare, ma un consulente che ascolta. Si arriva con un desiderio ancora vago, un’esigenza, magari solo qualche giorno libero, e si esce con una proposta costruita su misura.

Gli specialisti Bluvacanze sono presenti tutti i giorni, domenica compresa, dalle 10 alle 21, con orari da department store più che da semplice agenzia viaggi. L’attenzione è puntata sull’Italia, con itinerari pensati per scoprire l’identità di ogni destinazione, ma la varietà di scelta è immensa e globale.

Rinascente, del resto, da tempo prova a essere qualcosa di più di una somma di negozi, si definisce House of Brands, e ora anche House of Values, puntando a costruire con il pubblico un rapporto che vada oltre l’acquisto.

La naturale conseguenza è che il Travel Concierge appena inaugurato aggiunge una dimensione che mancava, perché dopo moda, design, beauty e food, ora arriva la possibilità di progettare il proprio tempo libero, in Italia e nel mondo.

Cosa si può prenotare? Quasi tutto. Viaggi individuali disegnati insieme agli specialisti o in completa autonomia con il tablet presente al punto vendita, itinerari alla scoperta delle destinazioni italiane, e anche prodotti «shop and go», da comprare e portare a casa come un regalo.

È il caso delle gift box De Montel dedicate al benessere nelle nuove terme di Milano, nate dal recupero delle antiche Scuderie degli anni Venti e presentate come la prima spa urbana d’Italia.

C’è poi la versione digitale, su travelconcierge.bluvacanze.it. Si descrive il viaggio che si ha in mente scrivendo come si parlerebbe a un amico, e l’intelligenza artificiale trasforma la richiesta in un piano personalizzato, con destinazioni e servizi.

Si sceglie la soluzione che convince di più, si modificano itinerario e dettagli, si salva e si condivide la proposta, poi si prenota. Dentro c’è l’intero repertorio di una grande agenzia, dagli hotel, alle crociere, passando per attività, noleggio auto, viaggi multi destinazione, tour, pacchetti e transfer. E quando serve un parere umano, il consulente è lì.

Per Domenico Pellegrino, amministratore delegato del Gruppo Bluvacanze, il progetto porta il viaggio in un luogo che fa della selezione e della consulenza una parte essenziale della propria identità.

Insomma, da oggi, il pubblico di Rinascente, abituato a entrare per una giacca, potrà uscire con un biglietto per l’altra parte del mondo.