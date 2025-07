Osservatorio TTG, le presenze estere trainano il turismo estivo in Italia

L’estate italiana sarà trainata dal turismo di lusso e dalla crescita delle presenze internazionali, con un forte contributo dagli Stati Uniti. Le prenotazioni last minute si confermano una tendenza stabile, mentre esperienze, natura e viaggi multigenerazionali guidano le nuove preferenze di viaggio. È quanto emerge dal TTG Monitor, l’Osservatorio di TTG Travel Experience – il marketplace del turismo internazionale di Italian Exhibition Group, in programma dall’8 al 10 ottobre alla Fiera di Rimini.

I DATI: L’ITALIA RIMANE UNA META COMPETITIVA

Secondo TTG Monitor, l’Italia continua a essere percepita come una meta competitiva, soprattutto all’estero. E a confermarlo è il 70 per cento dei buyer stranieri interpellati (rispetto al 30 per cento degli italiani), che individuano come punti di forza un miglior rapporto qualità/prezzo su shopping d’alta moda (76 per cento) e prodotti tipici (74 per cento), mentre dal punto di vista dei trasporti il sistema ferroviario (63 per cento) ottiene i favori maggiori. Ma c’è di più: perché il 37 per cento dei buyer esteri intervistati ha dichiarato che sarebbe intenzionato a spendere di più rispetto al passato. Un trend già osservato nel 2024 secondo l’Osservatorio Travel Innovation di ISTAT, dove la crescita del turismo dall’estero (251 milioni di viste, +7,4 per cento) aveva compensato il calo di quello interno (-2,9 per cento per 196 milioni di visite).

A trainare il settore, secondo una classifica stilata da Condé Nast Johansens, sono soprattutto le destinazioni luxury. E l’Italia nel 2025 ha fatto un ulteriore balzo in avanti: nel report il nostro Paese ha scalzato la Francia al secondo posto delle mete di lusso più ambite con il 26 per cento delle preferenze, preceduta solo dalla Spagna (30 per cento) con Portogallo e Usa (16 per cento) più staccate.

Proprio gli Stati Uniti, secondo le catene alberghiere, erano la grande preoccupazione in vista della stagione turistica estiva. Ma a TTG Italia importanti gruppi come Omnia Hotels, HNH, Delphina Hotels e FH55 Hotels hanno ribadito: «Il mercato regge bene e per ora non risentiamo delle politiche di Trump. Anzi, in alcuni casi l’incoming Usa nel periodo primaverile ha già registrato una crescita in doppia cifra per quanto riguarda i volumi rispetto al 2024».

Infine analizzando più in generale le prospettive turistiche estive, se è vero che la fascia luxury include persone con un reddito dichiarato medio di 85mila euro per una spesa a vacanza di oltre 8mila, quest’anno la spesa media degli italiani sarà di 1.145 euro secondo il report di Jetcost, con il 77 per cento che intende rimanere in Italia. Rimane comunque in crescita il trend del ‘last minute’, definita dagli albergatori intervistati da TTG Italia come «una tendenza strutturale. Ecco perché non prevediamo politiche di sconti specifiche, ma è altrettanto vero che ben consapevoli di questo fenomeno diamo la possibilità di annullare senza penali anche il giorno stesso di arrivo».

I TREND DEI NUOVI VIAGGIATORI

Tra i buyer intervistati all’interno di TTG Monitor, sono emersi alcuni trend sempre più in voga tra i viaggiatori. Il valore dell’esperienza è preponderante rispetto alla scelta della destinazione, come ha confermato il 72 per cento dei buyer italiani; inoltre, per il 69 per cento degli stranieri, la vacanza sta diventando una occasione di riconnessione con la natura e il 72 per cento segnala un aumento dei viaggi multigenerazionali in cui nonni, genitori e ragazzi si ritrovano insieme. Temi e argomenti che saranno affrontati nella prossima edizione di TTG, a partire dal lusso grazie al Luxury Event by TTG in programma al Grand Hotel di Rimini il 7 ottobre – ovvero il giorno precedente l’inizio della fiera – in un evento che nel 2024 ha registrato oltre 1.400 business meeting.

Inoltre parallelamente a TTG (sempre dall’8 al 10 ottobre alla Fiera di Rimini) ci sarà anche InOut | The Hospitality Community, l’appuntamento imprescindibile per chi progetta, arreda e rinnova gli spazi dell’accoglienza dedicati ai turisti; qui hotel, catene alberghiere, architetti, designer, general contractor, campeggi, stabilimenti balneari e aziende di costruzione troveranno le soluzioni più avanzate. E per l’edizione 2025 saranno tre i focus principali: il well-being, che integra wellness, rigenerazione fisica e mentale, sport e food; sport & fitness, sempre più presenti nell’esperienza turistica moderna e la tecnologia, protagonista dell’ospitalità smart pensata per semplificare la vita tanto agli ospiti quanto ai gestori.