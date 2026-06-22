L’estate vista dall’alto: le terrazze più belle del 2026

Dai rooftop di Roma e Firenze alle terrazze sul mare in Sardegna, Puglia e Nizza: gli indirizzi più scenografici dell’estate 2026.

C’è un momento, in estate, in cui le città cambiano prospettiva. Il caldo rallenta il passo, la luce si fa più morbida, i tetti diventano linee d’orizzonte e il tramonto trasforma ogni terrazza in una piccola scena teatrale. Dai rooftop urbani affacciati sulle cupole di Roma alle terrazze sospese sul mare della Sardegna e della Costa Azzurra, passando per Firenze e la Puglia, l’estate 2026 si vive sempre più dall’alto.

Non si tratta soltanto di bere un cocktail con una bella vista. La nuova geografia delle terrazze italiane ed europee racconta un modo diverso di intendere l’ospitalità: più esperienziale, più gastronomico, più scenografico. Aperitivi al tramonto, carte dedicate, champagne, crudi di mare, dj set, wellness, cucina d’autore e panorami che fanno da quinta naturale. L’altezza diventa così un lusso discreto: non ostentazione, ma distanza dal rumore. Un privilegio fatto di luce, silenzio, musica e orizzonti.

Bollinger Champagne Terrace, il tramonto sulla Sardegna

Al 7Pines Resort Sardinia, l’estate 2026 porta con sé una nuova partnership con Champagne Bollinger, che firma una delle esperienze più raffinate della stagione: la Bollinger Champagne Terrace. La cornice è quella, già di per sé spettacolare, di una terrazza affacciata sull’Arcipelago della Maddalena, dove la Sardegna mostra il suo volto più cinematografico: mare, rocce, macchia mediterranea e quella luce dorata che sembra fatta apposta per accompagnare il primo calice della sera.

Protagonista della stagione sarà anche la Special Cuvée 007 Limited Edition, un’edizione da collezione che interpreta lo stile elegante e distintivo della Maison. A rendere l’esperienza ancora più completa è la proposta gastronomica dello chef stellato Pasquale D’Ambrosio, che firma una carta dedicata ai crudi di mare e ai “baci di sapore”, piccoli assaggi pensati per dialogare con le diverse cuvée.

La Bollinger Champagne Terrace non è soltanto un nuovo indirizzo per gli appassionati di champagne. È la conferma dell’identità del 7Pines Resort Sardinia: una destinazione in cui natura, eleganza e cultura del gusto si incontrano in modo contemporaneo, senza perdere autenticità.

SEEN by Olivier, Roma dall’alto del Palazzo Naiadi

Nel cuore della Capitale, Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel riapre per l’estate 2026 la sua piscina panoramica sul rooftop, trasformando il palazzo in una vera oasi urbana. Qui Roma si osserva dall’alto, tra tetti, cupole e prospettive monumentali, ma senza il peso della cartolina. La terrazza diventa un luogo da vivere lungo tutto l’arco della giornata: relax, wellness, aperitivi, pranzi leggeri, cena e musica serale.

Il rooftop propone esperienze su misura che ampliano il concetto stesso di ospitalità estiva. Dal nuovo Personal Trainer Program firmato Anantara Spa ai trattamenti viso avanzati, fino alle lezioni private di yoga, il benessere entra nella narrazione della terrazza e ne definisce il ritmo. Non più soltanto un luogo per il tramonto, ma una destinazione verticale in cui trascorrere ore diverse della giornata.

A completare l’esperienza è SEEN by Olivier, che accompagna gli ospiti dal light lunch agli aperitivi, dalla nuova drink list Nisei alla cena, fino ai dj set serali. Qui prende vita anche il concept La Dolce Riviera, che porta sul rooftop un’eleganza mediterranea ispirata alla Riviera italiana e francese. Il signature cocktail Azzurro e la proposta gastronomica dedicata trasformano la terrazza in un piccolo manifesto di lifestyle estivo: sofisticato, rilassato, perfettamente romano.

Aria Rooftop by Iside De Cesare, Firenze a un passo dal Duomo

A Firenze, Tivoli Palazzo Gaddi riapre le porte di Aria Rooftop by Iside De Cesare, una terrazza panoramica nel cuore della città che sembra pensata per le sere fiorentine. A pochi passi dal Duomo, il rooftop guarda i monumenti più iconici da una prospettiva privilegiata, sospesa tra storia e contemporaneità.

La forza di Aria Rooftop sta proprio in questo equilibrio: l’impatto scenografico della vista e una proposta gastronomica e mixology che non si limita a fare da contorno. Signature cocktail, champagne e distillati selezionati accompagnano le creazioni della Chef Patronne Iside De Cesare, in un dialogo tra gusto, atmosfera e convivialità.

Firenze, dall’alto, perde per un istante la sua dimensione museale e torna a essere una città viva, sensuale, estiva. Aria Rooftop diventa così uno degli indirizzi da segnare per chi cerca un’esperienza elegante ma non ingessata, capace di unire la bellezza del panorama alla sostanza della proposta.

Vista Ostuni, il rooftop sulla Città Bianca

In Puglia, Vista Ostuni inaugura la stagione 2026 puntando sul suo Rooftop Bar, una terrazza panoramica affacciata sulla Piana degli Ulivi Monumentali, sulla Città Bianca e sul mare. L’hotel, membro di The Leading Hotels of the World, nasce dalla riqualificazione della storica ex Manifattura Tabacchi e porta con sé una forte identità territoriale, che il rooftop interpreta con eleganza contemporanea.

Al tramonto, lo spazio si trasforma in un punto d’incontro raffinato per aperitivi e after dinner. La vista è parte essenziale dell’esperienza: gli ulivi, il bianco compatto di Ostuni, la linea del mare. Ma a raccontare il territorio sono anche i cocktail d’autore, pensati per evocare sapori e suggestioni della destinazione.

Tra i signature cocktail spiccano il Friggitello Tonic, il Vista Ostuni Negroni e il nuovo Olive Silk, tre interpretazioni liquide del paesaggio pugliese. A completare l’esperienza, un calendario di dj set accompagna le serate estive tra musica, convivialità e lifestyle mediterraneo. Un rooftop che non si limita a guardare il territorio: lo traduce.

Etere, la dolce vita contemporanea di Palazzo Ripetta

A Roma, Palazzo Ripetta riapre le porte di Etere, il rooftop affacciato sui tetti della Capitale. L’hotel cinque stelle lusso, affiliato a Relais & Châteaux, porta in terrazza un’idea di ospitalità elegante e raccolta, un salotto a cielo aperto dove la città entra in scena senza bisogno di forzature.

Etere è pensato per l’aperitivo al tramonto, per un cocktail d’autore, per una cena leggera e conviviale. La proposta gastronomica è firmata dallo chef Christian Spalvieri, che ha ideato per il rooftop una cucina stagionale, fresca e adatta al ritmo dell’estate romana. Non una cena formale, ma una sequenza di sapori pensata per accompagnare la sera e lasciare spazio alla conversazione.

Tra una selezione di oltre 200 etichette e una vista privilegiata su cupole e tetti della città, Etere conferma la vocazione di Palazzo Ripetta a una dolce vita contemporanea: meno nostalgica, più essenziale, ma ancora profondamente romana.

SEEN by Olivier, Nizza e il fascino della Côte d’Azur

Sulla Costa Azzurra, Anantara Plaza Nice Hotel celebra l’estate con il rooftop SEEN by Olivier, uno dei punti panoramici più suggestivi di Nizza. Affacciato sulla Promenade des Anglais, il rooftop racconta l’anima più dinamica e cosmopolita della città: il mare davanti, la musica sullo sfondo, il tramonto che scivola sulla Riviera.

La cucina fusion contemporanea firmata dallo chef-imprenditore Olivier da Costa intreccia sapori mediterranei, influenze asiatiche e specialità di pesce, costruendo un’esperienza che cambia ritmo durante la giornata. Pranzi vista mare, cene eleganti, cocktail al tramonto e dj set fanno di SEEN by Olivier un indirizzo pensato per chi vive la Costa Azzurra come un luogo di passaggio, incontro e stile.

Anche qui torna il concept La Dolce Riviera, che interpreta il lifestyle della Côte d’Azur attraverso un dialogo raffinato tra leggerezza italiana ed eleganza francese. Dal signature cocktail Limoncello Spritz ai trattamenti wellness dell’Anantara Spa, fino a una proposta gastronomica ispirata ai sapori della Riviera francese e italiana, l’esperienza diventa un piccolo viaggio dentro l’immaginario dell’estate mediterranea.

L’estate 2026 ha scelto il rooftop

Dalla Sardegna a Roma, da Firenze alla Puglia, fino alla Costa Azzurra, le terrazze dell’estate 2026 raccontano un desiderio preciso: guardare il mondo da un punto più alto, più lento, più luminoso. Non per allontanarsene, ma per capirne meglio il ritmo.

Sono luoghi in cui il panorama non è semplice sfondo, ma parte integrante dell’esperienza. Si va per un cocktail, si resta per la vista. Si arriva per un aperitivo, si finisce per inseguire la luce del tramonto. Perché l’estate, vista dall’alto, ha un vantaggio non trascurabile: sembra sempre un po’ più bella.