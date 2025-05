Hu Eraclea Village: un nuovo concetto di ospitalità open air sulla costa veneta

Tutti ricordiamo le celebri scene del ragionier Ugo Fantozzi al campeggio, accompagnato dal fidato ragionier Filini. Ricordi immortali di un’epoca che non c’è più. Ma bando alla nostalgia, perché, almeno sul lato dell’ospitalità, sono stati fatti grandi passi in avanti. L’ultimo porta la firma di Human Company, gruppo italiano leader nel settore dell’hospitality, in partnership con Hines, leader globale nella gestione di investimenti immobiliari, e Clessidra, primario operatore del private equity italiano.

Insieme realizzeranno il nuovo hu Eraclea village. Situato sulla splendida costa veneta, a Eraclea (Venezia), il nuovo hu Eraclea village si prepara a diventare uno dei più importanti e innovativi villaggi turistici d’Europa, con apertura prevista entro il 2027. Questo straordinario progetto si sviluppa su un’area complessiva di 250 ettari, creando un’integrazione armoniosa tra paesaggio naturale, infrastrutture turistiche e comunità locale.

Il villaggio turistico occuperà 100 ettari dell’area totale, offrendo circa 3.000 piazzole dedicate a case mobili, camper e altre soluzioni ricettive, con una capacità di accoglienza fino a 12.000 visitatori al giorno. Questa struttura rappresenta un nuovo modello di hospitality open air in Italia, pensato per un turismo sempre più consapevole e sostenibile.

La caratteristica che certamente farà di hu Eraclea village un luogo unico è la sua completa connessione e apertura al territorio circostante. Il villaggio, infatti, sarà dotato di un sistema integrato di servizi ambientali, sportivi e ricreativi che contribuiranno ad arricchire l’intera area. Tra questi, spicca un’estesa rete di percorsi ciclopedonali, ideale per valorizzare il contesto naturalistico circostante e offrire un’esperienza di turismo sostenibile.

La posizione strategica del villaggio, inoltre, tra la foce del fiume Piave e la laguna del Mort di Eraclea, offre un contesto naturale di straordinaria bellezza. Oltre ai 100 ettari dedicati al villaggio turistico, il progetto prevede più di 150 ettari destinati al Parco turistico rurale e territoriale di Valle Ossi, che preserverà le sue caratteristiche paesaggistiche e naturali, generando inoltre opportunità di sviluppo per aziende di prodotti alimentari ed artigianali locali.

L’attenzione alla sostenibilità ambientale è uno dei pilastri fondamentali del progetto. A livello urbanistico, l’intervento favorisce un modello a basso impatto ecologico, riducendo al minimo la cementificazione e privilegiando la mobilità dolce. I percorsi ciclopedonali collegheranno le diverse attività del villaggio alla pineta, alla laguna e al mare, offrendo agli ospiti un’esperienza immersiva nella natura.

Un dato particolarmente significativo è che circa il 70% della superficie sarà interessato da opere a verde, con la messa a dimora di oltre 4.300 alberi, più di 127 mila metri lineari di siepi, oltre 110.000 metri quadri di prato e quasi 7.600 specie erbacee. Questo impegno verso la biodiversità e il verde testimonia la volontà di creare un’esperienza turistica che rispetti e valorizzi l’ambiente naturale.

Nella progettazione del villaggio, sono stati valorizzati gli elementi distintivi del paesaggio — come le fasce boscate, l’orditura agricola, i sistemi idraulici e le aree litoranee — trasformandoli in veri e propri “segni guida” per la pianificazione del progetto. Questo approccio garantisce un’integrazione armoniosa con l’ambiente circostante, creando un’esperienza unica per i visitatori.

L’impatto economico e occupazionale del progetto è altrettanto significativo. Nei primi tre anni di operatività, l’impatto economico stimato generato dalla struttura è pari a circa 400 milioni di euro, di cui oltre 170 milioni di spesa interna degli ospiti del villaggio e oltre 226 milioni di spesa esterna sul territorio. Questo si tradurrà anche in un significativo miglioramento occupazionale, con la creazione di 600 nuovi posti di lavoro, tra diretti e indiretti.

Il progetto hu Eraclea village incarna perfettamente la visione di Human Company di un turismo rigenerativo, fondato sul connubio tra il benessere e la felicità degli ospiti e la salvaguardia e la prosperità della natura. Come ha dichiarato Domenico Montano, General Manager del Gruppo Human Company: “Un progetto greenfield che fin dalla sua progettazione incorporerà e promuoverà un modello di turismo rigenerativo, fondato sul connubio tra il benessere e la felicità dei nostri ospiti e la salvaguardia e la prosperità della natura; un turismo aperto che contribuirà al favorevole sviluppo socio-economico locale, valorizzandone tradizioni e peculiarità, per abitare e connettersi ai luoghi in modo inclusivo e consapevole”.

I lavori di costruzione dello hu Eraclea village inizieranno entro maggio 2025, con l’obiettivo di aprire le porte ai primi ospiti entro il 2027. Hu Eraclea village rappresenta non solo un’importante opportunità di sviluppo turistico per la regione, ma anche un modello innovativo di ospitalità che coniuga comfort, sostenibilità e rispetto per il territorio. Un luogo dove natura, sport, relax e cultura si fondono per offrire un’esperienza di vacanza unica e indimenticabile sulla costa veneta.