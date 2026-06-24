Estate 2026, le famiglie italiane cambiano rotta: addio mete affollate, vincono le vacanze lente

C’era una volta la vacanza obbligata. Quella in cui il nome della destinazione valeva quasi più della vacanza stessa, il lido diventava status symbol, il ristorante era da prenotare mesi prima e la spiaggia si misurava in centimetri quadrati conquistati all’alba. C’era una volta l’estate italiana come rituale di massa, con le stesse code, gli stessi ombrelloni, le stesse località da fotografare e da raccontare. Poi qualcosa si è incrinato. Non il desiderio di mare, che resta fortissimo. Ma il modo di cercarlo, viverlo, immaginarlo.

L’estate 2026, almeno secondo i dati Airbnb, racconta un’Italia familiare ma diversa. Un Paese che non rinuncia alla costa, alla sabbia, alla casa con il tavolo grande, ai bambini che corrono liberi e alla sera che si allunga senza fretta. Ma che comincia a voltare le spalle alla vacanza troppo piena, troppo cara, troppo performativa. Meno folla, ritmi più lenti, destinazioni alternative. Non più come piano B, ma come scelta lucida.

Il dato generale è già un segnale: Airbnb registra un incremento del 14% nei soggiorni domestici degli italiani in vista dei mesi estivi rispetto allo scorso anno. L’Italia resta dunque nel mirino degli italiani. Ma non sempre quella più ovvia. Tra le mete più cercate spicca San Teodoro, in provincia di Sassari, che si conferma una delle destinazioni balneari più desiderate della stagione con un aumento del 163% nelle ricerche. Il mare sardo continua a essere una calamita. Tuttavia, la vera notizia è altrove: nelle località che crescono a velocità impressionante perché intercettano un nuovo bisogno collettivo.

La rivincita delle mete alternative

Airbnb le chiama dupe destinations: destinazioni scelte in alternativa ai nomi più celebri, capaci di offrire esperienze simili in contesti meno inflazionati. Tradotto: luoghi dove il mare c’è, la bellezza pure, ma senza l’impressione di partecipare a una gara di sopravvivenza estiva.

La crescita più clamorosa riguarda San Vincenzo, in Toscana, che registra un aumento del 545% nelle ricerche. Una località che diventa alternativa family-friendly alla Versilia, mantenendo il fascino della costa toscana ma con un’idea di vacanza più morbida, più gestibile, meno urlata. Subito dopo arriva Bellaria-Igea Marina, in Emilia-Romagna, con un aumento del 540%: la Riviera Romagnola senza l’adrenalina permanente di Rimini, con la comodità del mare vicino, le passeggiate semplici, la dimensione familiare ancora riconoscibile. In Puglia, invece, cresce Salve, con un +340%, per chi cerca il Salento senza restare intrappolato nella sua versione più affollata e patinata.

La famiglia italiana, insomma, non sta scappando dal mare. Sta scappando dalla sua caricatura. Dalla spiaggia diventata evento. Dalla vacanza trasformata in agenda. Dal viaggio che promette relax e consegna stanchezza.

Sarzana: «Le famiglie scelgono in maniera più consapevole»

A leggere i numeri, il cambio di passo non è soltanto geografico. È culturale. Lo spiega Matteo Sarzana, Country Manager Airbnb per l’Italia, secondo cui la crescita di località come San Vincenzo, Bellaria-Igea Marina e Salve racconta «qualcosa di molto preciso su come stia cambiando il modo in cui gli italiani pensano alla vacanza estiva, specialmente per le famiglie».

Il mare, sottolinea Sarzana, «resta un desiderio irrinunciabile per quasi un italiano su due», ma è cambiato il modo in cui lo si vuole vivere. Le destinazioni emergenti offrono «spiagge bellissime, ritmi lenti e atmosfere autentiche». Non solo fondali e stabilimenti, dunque, ma una diversa gestione del tempo. «Quello che cercano le famiglie è uno spazio dove la vacanza sia davvero una vacanza, un posto dove i bambini possano muoversi liberamente e dove la destinazione si possa vivere, non solo visitare».

È forse qui il cuore della tendenza. Vivere, non visitare. Stare, non consumare. Fermarsi, non collezionare prove fotografiche. La vacanza italiana sembra tornare a una forma più antica e insieme più contemporanea: la villeggiatura come sospensione, come territorio mentale prima ancora che geografico.

Sarzana chiarisce anche un punto decisivo: scegliere mete meno inflazionate «non è più appannaggio dei viaggiatori più esperti», ma «è diventata una strategia diffusa». Le famiglie, aggiunge, «non si stanno accontentando di un’alternativa a poco prezzo, ma stanno scegliendo in maniera più consapevole».

Non è solo questione di risparmio

Naturalmente il fattore economico pesa. Sarebbe ingenuo fingere il contrario, in un’estate in cui il budget familiare resta una variabile centrale e ogni scelta viene calibrata con attenzione. Ma ridurre il fenomeno alla sola convenienza sarebbe un errore. Per Airbnb, il motore principale non è il risparmio, ma la qualità dell’esperienza.

«I due fattori coesistono, ma il driver principale è la qualità dell’esperienza, non il risparmio», spiega Sarzana. «Certo, la questione del budget è sicuramente un fattore importante e una destinazione meno conosciuta spesso significa prezzi più accessibili. Ma se il motore fosse solo il risparmio, vedremmo scelte diverse».

Quello che emerge, invece, è una ricerca attiva di autenticità. Quasi un italiano su due considera la vacanza un’occasione per entrare in contatto con esperienze, luoghi e tradizioni in modo genuino. Non l’autenticità da brochure, non il borgo trasformato in fondale per influencer, ma una dimensione più concreta: la casa, il mercato, la spiaggia raggiunta senza stress, il pranzo senza dress code, la sera senza traffico.

In questo senso è significativo il successo dell’iniziativa Airbnb “In vacanza, per davvero”, una settimana di disconnessione totale dagli schermi in una masseria seicentesca nel Salento, offerta a una famiglia e a un gruppo di amici. Le candidature sono state 8.600. Un numero che, secondo Sarzana, «è andato oltre le aspettative» e mostra «quanto profondo sia il desiderio degli italiani di ritrovare un tempo davvero loro, lontano dallo smartphone e dai ritmi frenetici della vita quotidiana».

La vera nuova frontiera del lusso estivo, allora, non è l’esclusività esibita. È il silenzio. È il telefono spento. È la possibilità di non dover dimostrare nulla.

La nuova villeggiatura italiana

La tendenza non sembra essere una fiammata passeggera. Airbnb legge i dati come parte di un cambiamento più profondo e strutturale. Il +14% nei soggiorni domestici degli italiani per l’estate 2026 non appare come un’anomalia stagionale, ma come il tassello di un percorso già iniziato.

«Tutto quello che vediamo ci porta a concludere che siamo di fronte a un cambiamento strutturale, non a una oscillazione stagionale», afferma Sarzana. «Il +14% nei soggiorni domestici degli italiani per questa estate non è un dato isolato: si inserisce in una traiettoria coerente che stiamo osservando da tempo su Airbnb. Gli italiani hanno riscoperto l’Italia dei borghi e dell’entroterra e non intendono tornare indietro».

La frase è interessante perché sposta il racconto oltre il mare. Le famiglie scelgono la costa, ma sempre più spesso la vogliono collegata a un retroterra, a un borgo, a un paesaggio più lento. La vacanza non è più soltanto stabilimento balneare, aperitivo e cena. Diventa casa nel bosco, trullo con vista, villetta tra le palme, piscina davanti alla natura, appartamento a cento metri dal mare ma in una zona tranquilla, rifugio mediterraneo lontano dalla Costa Smeralda più canonica.

C’è Sasso Pisano, alternativa a Saturnia tra relax, piscina e natura. C’è Castagneto Carducci, rifugio nel bosco sulla Costa degli Etruschi. C’è Bellaria-Igea Marina, comoda e familiare a due passi dal mare. C’è Castrignano del Capo, con il fascino dell’architettura salentina in pietra. C’è Ricadi, tra palme e tramonti su Capo Vaticano. C’è Santa Domenica, vicino alla magnetica Tropea ma in una dimensione più silenziosa. C’è Cuili Murvoni, in Sardegna, rifugio mediterraneo tra piscina, portico ombreggiato e natura, lontano dall’idea più scontata di Costa Smeralda.

Sono luoghi che non chiedono di essere conquistati. Chiedono di essere abitati per qualche giorno.

La casa grande, il tempo insieme, il ritorno del gruppo

Dentro questo nuovo modo di viaggiare c’è anche un’altra parola chiave: condivisione. Non nel senso digitale, ormai logoro, ma in quello fisico. Stare nello stesso posto. Cucinare insieme. Avere spazi comuni. Mettere bambini, amici, nonni o più famiglie sotto lo stesso tetto senza trasformare ogni momento in logistica.

Sarzana parla apertamente di un cambio culturale che riguarda «il significato stesso della vacanza». Sempre più italiani, spiega, la intendono «come tempo di qualità da trascorrere davvero insieme». L’idea di villeggiatura torna attuale «in una forma contemporanea» e non riguarda soltanto le generazioni più mature. Cresce anche tra le famiglie con bambini piccoli e tra i gruppi di amici.

Il dato lo conferma: su Airbnb, oltre sei prenotazioni su dieci in Italia riguardano già oggi soggiorni condivisi. Le persone partono insieme e cercano case abbastanza grandi per stare insieme. Non è un dettaglio immobiliare, è un segnale sociale. Dopo anni in cui il viaggio è stato spesso raccontato come esperienza individuale, performativa, quasi competitiva, torna il desiderio di una vacanza più corale.

La casa diventa il contrario dell’hotel impersonale e il contrario della destinazione affollata: uno spazio privato dentro un paesaggio desiderato. Non necessariamente lussuoso, ma abbastanza grande da contenere relazioni vere. La piscina, il giardino, il barbecue, la terrazza, il portico: elementi semplici, quasi archetipici, che tornano centrali perché rispondono a un bisogno primario. Stare bene senza dover uscire per forza.

L’estate meno Instagrammabile e più desiderata

Il paradosso dell’estate 2026 è che le mete più interessanti potrebbero essere proprio quelle meno ossessionate dalla propria immagine. San Vincenzo al posto della Versilia più iconica. Bellaria-Igea Marina invece della Rimini più frenetica. Salve invece del Salento già saturo di simboli. Capo Vaticano e Santa Domenica per vivere la Calabria senza inseguire solo la cartolina di Tropea. Il sud Sardegna invece della Costa Smeralda più codificata.

Non è una fuga dalla bellezza. È una fuga dal sovraffollamento della bellezza. Da quella sensazione per cui ogni luogo, appena diventa desiderabile, rischia di diventare invivibile. Le famiglie italiane sembrano averlo capito prima di molti osservatori: la vacanza riuscita non è quella che fa più rumore, ma quella che restituisce tempo.

Ed è forse per questo che il concetto di destinazione alternativa non suona più come un ripiego. Suona come una piccola forma di intelligenza collettiva. Dopo anni di mete obbligatorie e rincorse allo stesso orizzonte, l’estate italiana riscopre la sua geografia laterale: borghi, coste meno affollate, case immerse nel verde, spiagge vicine ma non assediate, luoghi in cui si può ancora arrivare senza sentirsi già in ritardo.

La vacanza, alla fine, torna a essere quello che prometteva di essere: un tempo sottratto alla frenesia. Non una performance da esibire, ma una tregua da abitare. E nell’Italia del 2026, per molte famiglie, il vero privilegio non è più dire “sono stato nel posto più famoso”. È poter dire, finalmente, “sono stato bene”.