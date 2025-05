La settima meraviglia del mondo dei parchi Disney aprirà ad Abu Dhabi

Se puoi sognarlo, puoi farlo. Tutto ebbe inizio da un topo. Pensa, credi, sogna, osa.

Sono tante le parole associate a Walt Disney, maestro dell’immaginazione globale, papà di Topolino e colui che – proprio partendo da un topo – ha costruito l’impero di animazione più grande al mondo.

Tra le tante citazioni a lui attribuite, una in particolare oggi risuona con un sapore diverso: “Potete immaginare, creare e costruire il luogo più meraviglioso della terra, ma occorreranno sempre le persone perché il sogno diventi realtà.”

E la realtà è che Disney ha appena annunciato l’apertura del suo settimo parco tematico nel mondo.

Disney Abu Dhabi: un sogno tra le dune

The Walt Disney Company e Miral, il principale creatore di destinazioni immersive di Abu Dhabi, hanno ufficializzato un accordo storico per costruire un nuovissimo resort a tema Disney negli Emirati Arabi Uniti. La nuova destinazione sorgerà a Yas Island, uno dei poli dell’intrattenimento più iconici del Medio Oriente, connesso al mondo grazie alla sua posizione strategica tra Africa, India, Asia ed Europa.

“Sarà un luogo in cui l’architettura contemporanea incontrerà la tecnologia più avanzata, offrendo esperienze immersive e moderne come mai prima d’ora”, ha dichiarato Robert A. Iger, CEO di The Walt Disney Company. “Disneyland Abu Dhabi sarà autenticamente Disney e distintamente emiratino – un’oasi di intrattenimento straordinario che porterà in vita i nostri personaggi e le nostre storie in modi inediti.”

Il parco sarà completamente sviluppato da Miral, mentre Disney – attraverso i suoi leggendari Imagineers – curerà la progettazione creativa e la supervisione operativa. Un binomio già collaudato che promette di dare vita a un’esperienza che unisce il meglio di due mondi: la magia Disney e l’innovazione araba.

Yas Island: la nuova frontiera della magia

Yas Island ospita già alcune delle attrazioni più avveniristiche e spettacolari del Golfo, tra cui Warner Bros. World, Ferrari World e SeaWorld. Con l’arrivo del parco Disney, l’isola diventerà a tutti gli effetti un polo globale per il turismo family-friendly e una tappa obbligata per gli appassionati di parchi tematici.

Josh D’Amaro, Presidente di Disney Experiences, ha descritto il nuovo parco come “la destinazione più interattiva e avanzata mai realizzata da Disney”. Una dichiarazione importante che accende i riflettori su quella che potrebbe essere una vera rivoluzione nel concetto stesso di theme park.

E poi c’è lui, il cuore pulsante di tutto: il pubblico. Famiglie, bambini, appassionati e sognatori da tutto il mondo saranno i protagonisti di questo nuovo capitolo, perché – come diceva Walt – senza le persone, il sogno non prende vita.

Un ponte tra cultura e fantasia

A rendere ancora più speciale Disney Abu Dhabi sarà l’unione tra l’immaginario Disney e la cultura emiratina. Architetture ispirate alle tradizioni locali, atmosfere da “Le Mille e una Notte” rilette in chiave contemporanea, e un rispetto autentico per le radici culturali della regione faranno da cornice a un viaggio nell’immaginazione senza confini.

Nel nuovo resort ci saranno le iconiche attrazioni Disney, hotel tematizzati, esperienze gastronomiche uniche e negozi da sogno. Ma soprattutto, ci sarà quella capacità tutta Disney di farci tornare bambini, anche a migliaia di chilometri da casa.

Un progetto colossale anche dal punto di vista economico

Il parco di Abu Dhabi sarà il primo a essere costruito dopo l’apertura di Shanghai Disneyland nel 2016 e segna una nuova fase nella strategia di espansione globale della compagnia. Rientra infatti nella visione di rafforzamento dell’unità Disney Experiences, che include i sei parchi tematici già esistenti, una flotta di navi da crociera e l’Aulani Resort alle Hawaii.

Nel 2023, Disney ha annunciato un investimento record da 60 miliardi di dollari in dieci anni per raddoppiare il numero delle sue navi da crociera e continuare a innovare all’interno dei suoi parchi. Sempre nello stesso anno, la compagnia ha acquisito una quota di minoranza in Epic Games, la casa madre di Fortnite, sottolineando il proprio impegno nell’ibridare storytelling e tecnologia.

Cosa aspettarsi (e perché emozionarsi già)

Non è ancora stata rilasciata una data ufficiale per l’apertura, ma le aspettative sono già altissime. Considerando i progetti attuali di Disney in tutto il mondo – come l’espansione Frozen a Tokyo DisneySea o il nuovo Disney Adventure World in California – è probabile che anche ad Abu Dhabi ci saranno aree tematiche completamente nuove, studiatissime nei minimi dettagli.

Magari ci sarà una zona dedicata ad “Aladdin”, con bazar interattivi e un volo magico sul tappeto. O un quartiere immersivo ispirato a “Luca” e al Mediterraneo. Oppure ancora un’area Marvel con tecnologia all’avanguardia capace di portarci direttamente tra le strade di Wakanda o su Asgard.

Per ora possiamo solo sognare. Ma come ci ha insegnato Walt, se possiamo farlo… allora diventerà realtà.