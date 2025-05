Pechino Express, la finale: ecco la coppia che vincerà

Stasera va in onda su Sky Uno e in streaming su NOW la finale di Pechino Express. Solo una delle tre coppie finaliste – Medagliati, Complici ed Estetici – salirà sul podio: chi conquisterà il titolo?

Si conclude stasera l’avventura di Pechino Express – Fino al tetto del mondo, con una finale mozzafiato ambientata nella suggestiva Valle di Katmandu. Dopo aver percorso oltre 6.000 chilometri attraverso Filippine, Thailandia e Nepal, le tre coppie rimaste in gara si sfideranno nell’ultimo sprint, con partenza dalla vertiginosa Skywalk Tower. In palio: la vittoria assoluta di questa dodicesima edizione del reality targato Sky Original e prodotto da Banijay Italia.

Il percorso della finalissima prevede anche una prova eliminatoria a metà tappa: solo due delle tre coppie accederanno allo scontro decisivo. A guidarli, come sempre, Costantino della Gherardesca e il suo inseparabile compagno di viaggio, l’inviato speciale Fru.

Dove eravamo rimasti: il riepilogo della semifinale

Nella puntata del 1° maggio, la semifinale ha regalato tensione, colpi di scena e un’eliminazione sofferta. Le quattro coppie ancora in gioco – Complici, Medagliati, Estetici e Atlantiche – hanno attraversato i 305 chilometri che separano Pokhara da Katmandu, affrontando prove durissime: trekking spirituali, una zuppa di lumache tutt’altro che invitante e uno speciale “malus vivente”.

Il ritorno a sorpresa di Fabio Caressa, infatti, ha complicato le strategie: la sua Football Flag ha penalizzato, in sequenza, Estetici, Medagliati e infine Atlantiche. I Complici hanno invece dominato la Prova Vantaggio con l’elephant football, conquistando la vetta della classifica.

Il momento clou si è consumato tra le scimmie dello Swayambhunath, dove i concorrenti hanno dovuto difendere cesti di banane. Al Tappeto Rosso, le ultime ad arrivare sono state le Atlantiche, finite a rischio eliminazione insieme agli Estetici. La scelta dei Complici è stata chiara e simbolica: “Se devo battermi per qualcosa, preferisco farlo con i migliori.” Così Ivana e Giaele sono state eliminate, a un passo dalla finalissima.

Le coppie finaliste

A contendersi la vittoria sono tre coppie molto diverse tra loro, ma tutte agguerritissime:

I Medagliati : Jury Chechi e Antonio Rossi, icone dello sport italiano, hanno affrontato la gara con lo spirito e l’amicizia che li lega da anni. Partiti come favoriti, non hanno mai deluso: forza, lucidità e gioco di squadra sono sempre stati i loro punti di forza. Ora puntano a una nuova “medaglia”.

: Jury Chechi e Antonio Rossi, icone dello sport italiano, hanno affrontato la gara con lo spirito e l’amicizia che li lega da anni. Partiti come favoriti, non hanno mai deluso: forza, lucidità e gioco di squadra sono sempre stati i loro punti di forza. Ora puntano a una nuova “medaglia”. I Complici : Dolcenera e Gigi Campanile sono legati da un rapporto personale e professionale che dura da trent’anni. La loro unione si è rivelata il vero asso nella manica, permettendo loro di superare ogni ostacolo con determinazione e sinergia. Competitivi e schietti, hanno spesso spiazzato gli avversari.

: Dolcenera e Gigi Campanile sono legati da un rapporto personale e professionale che dura da trent’anni. La loro unione si è rivelata il vero asso nella manica, permettendo loro di superare ogni ostacolo con determinazione e sinergia. Competitivi e schietti, hanno spesso spiazzato gli avversari. Gli Estetici: Giulio Berruti e Nicolò Maltese sono forse la sorpresa più brillante della stagione. Ironici, curiosi e sempre pronti a mettersi in gioco, hanno affrontato l’esperienza con leggerezza ma anche con costante crescita. Una coppia di amici affiatati che ora vuole il podio.

La finale: cosa succederà

Il gran finale si svolgerà tra le alture di Katmandu, a circa 1400 metri d’altitudine. Da lì, le coppie intraprenderanno l’ultima tappa di un viaggio estenuante ma ricco di emozioni. Dopo un primo traguardo intermedio, una delle tre coppie verrà eliminata, lasciando spazio allo scontro finale tra le due più forti. Solo una di loro conquisterà la vittoria di Pechino Express – Fino al tetto del mondo.

Dove seguire la finale

La finalissima della 12ª edizione di Pechino Express andrà in onda stasera, giovedì 8 maggio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile anche on demand e su Sky Go.

Chi salirà sul podio? Medagliati, Complici o Estetici: il conto alla rovescia è iniziato.