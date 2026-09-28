Operazione San Gennaro: stasera RTL 102.5 in diretta da Napoli con Simioli e Fredella

Il premio, attesissimo in tutta Italia, è ideato e condotto da Gianni Simioli, speaker di RTL102.5 che da quarant’anni con passione e professionalità racconta Napoli, la sua musica e tutti i talenti

Il Premio San Gennaro World 2026, ideato e curato nella direzione artistica da Gianni Simioli, arriva sul Sagrato del Duomo di Napoli stasera, lunedì 28 settembre, alle 20.15, con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. La serata sarà raccontata in diretta da RTL 102.5 con collegamenti nel corso della giornata. In occasione del premio, “Protagonisti” – in diretta tutte le sere dalle 19 alle 21 – sarà trasmesso con Simioli e Fredella proprio dal sagrato del Duomo. Da giorni, infatti, è iniziata una vera e propria “Operazione San Gennaro” con il countdown in diretta sulla prima radio d’Italia. Una serata imperdibile, tutta dedicata al Santo Patrono, all’arte in generale ed al legame con la città di Napoli: uno degli appuntamenti più attesi in Italia.

I PREMIATI DELLA QUATTORDICESIMA EDIZIONE

Il prestigioso riconoscimento sarà conferito a Tullio De Piscopo, Pietrangelo Buttafuoco, Antonella Morea, Samurai Jay, Susy Galeone, Gianpiero D’Alessandro, Gianfranco Coppola, Tommaso Starace.

«Il Premio San Gennaro World sarà come sempre un’onda emotiva che arriva sul Sagrato del Duomo di Napoli rendendo omaggio all’identità, all’autenticità e all’unicità della nostra straordinaria città che, negli ultimi anni, è salita sul tetto del mondo attirando turisti di tutte le nazionalità. Concedo qualche spoiler. Il Sindaco Gaetano Manfredi consegnerà a Tullio De Piscopo la medaglia Città di Napoli per “la sua immensa arte” e a consegnarli il Premio San Gennaro World saranno LDA e Aka7even che hanno diffuso con lui “Andamento lento” tra le giovani generazione dal palco dell’Ariston. Un onore avere con noi un big della cultura Pietrangelo Buttafuoco. Non potevamo non celebrare i 100 anni del Calcio Napoli, a cui abbiamo dedicato un quadro tra “storie dietro le quinte”, narrazione sportiva e colonne sonore con Gabriele Esposito che intonerà “Primo agosto” dell’artista di strada Cristian Vollaro, Il mio ringraziamento va all’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, amica mia e del premio; all’Arcidiocesi di Napoli che ci accoglie davanti alla meravigliosa Cattedrale di Napoli e a una squadra che lavora un anno intero per questa serata-evento che regaliamo alla nostra città».

ALBO D’ORO

Dal 2013, anno della sua nascita, il Premio San Gennaro World è stato conferito, tra gli altri, a Andrea Bocelli, Lino Banfi, Rocco Hunt, Peppino Di Capri, Lapo Elkann, Marisa Laurito, Gigi D’Alessio, Stefano De Martino, Mara Venier, Geolier, Luché, Luciano De Crescenzo, Tony Tammaro, Fiorella Mannoia, Luisa Ranieri, Belen Rodriguez, Ferzan Ozpetek, Lina Sastri, The Jackal, Manetti Bros, Giampaolo Morelli, Andrea Sannino, Alessandro Siani, Salvatore Esposito, Aldo Masullo, Gerardo Marotta, Jorit, Clementino, Paolo Isotta, Antonio Capuano, Liberato, Dries Mertens, Ciro Capano, Enzo Chiummariello, Claudio Ferrante, Maria Nazionale, Matteo Paolillo, Valeria Parrella, 99 Posse, Le Parenti di San Gennaro, Angela Luce, Salvatore Palomba, Dada’, Tommaso Primo, i fratelli Enrico, Peppe e Angelo Frattasio (Mixed by Erry), Gabriele Esposito, Peppe Barra, Arisa, Walter Ricci, Adriano Pennino, Francesco D’Alessio, Massimo D’Ambra, Monsignore Adolfo Russo, Lorenzo Marone, Carlo Morelli, Valeria Corvino, Ste, Claudio Mattone, Nunzia Schiano, Rosario Miraggio, Pachy Vocal Coach, Peppe Ventura, Prefetto di Napoli Michele di Bari.j