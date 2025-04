Il Giardiniere, ecco perché è virale la nuova serie Netflix spagnola

C’è una nuova serie che sta spopolando su Netflix e, a sorpresa, ha scalato in pochi giorni la classifica dei contenuti più visti in Italia: si tratta de Il Giardiniere, thriller spagnolo disponibile dall’11 aprile. Nonostante un catalogo ricchissimo e il ritorno di titoli attesissimi come Black Mirror (con la sua settima stagione), o Nuova Scena, Il Giardiniere è riuscito a imporsi come la serie più vista sulla piattaforma.

Ma cosa rende questa produzione così irresistibile per il pubblico italiano?

Una trama avvincente

Al centro della storia c’è Elmer, un giovane che dopo un grave incidente automobilistico perde la capacità di provare emozioni. Vive con la madre in un vivaio, dove conduce una vita apparentemente tranquilla e monotona. Ma dietro l’apparente normalità si cela un’attività ben più oscura: Elmer è un sicario, incaricato di eliminare persone su commissione e di far sparire i loro corpi. A gestire il tutto c’è proprio sua madre, un’ex attrice costretta a reinventarsi dopo un incidente che le ha cambiato la vita.

Il fragile equilibrio si spezza quando Elmer si innamora della ragazza che dovrebbe uccidere. Questo evento inaspettato riaccende in lui la capacità di provare emozioni, mettendo a rischio l’intero sistema criminale che ha costruito insieme alla madre.

Un cast che convince

A interpretare Elmer troviamo Álvaro Rico, noto per il suo ruolo in Élite. Accanto a lui, Cecilia Suárez nei panni della madre, China. Il cast si completa con Catalina Sopelana (Violeta), Emma Suárez (Sabela), Francis Lorenzo (Torres) e María Vázquez (Carrera), i due poliziotti sulle tracce dell’assassino. Un mix di volti noti e nuovi che riesce a dare credibilità e intensità ai personaggi, pur senza nomi altisonanti per il pubblico italiano.

Perché tutti parlano de Il Giardiniere

Il successo della serie può essere attribuito a una serie di elementi ben calibrati. Primo fra tutti, il genere: il thriller continua ad attrarre una fetta sempre più ampia di spettatori. Ma Il Giardiniere non si ferma qui. La serie mescola crime, dramma familiare, romanticismo e persino tratti da commedia romantica. Questo mix di generi rende la narrazione più dinamica e capace di attrarre pubblici diversi.

Altro punto di forza è l’esplorazione di temi profondi come l’apatia emotiva nei giovani, incarnata dal protagonista. La freddezza con cui Elmer uccide — paragonabile al taglio di un ramo secco — apre una riflessione sull’incapacità di provare empatia e sull’alienazione emotiva. E quando le emozioni riaffiorano, la storia prende una piega ancora più intensa. Un approccio che richiama alla mente altre serie di successo come YOU o Dexter, in cui il punto di vista dell’assassino è anche quello dell’osservatore.

Infine, la componente romantica gioca un ruolo chiave: il legame tra Elmer e la ragazza destinata a morire introduce un elemento di passione e umanità che ammorbidisce il tono cupo del racconto e attrae anche gli amanti delle love story.

Una serie che funziona

Il Giardiniere colpisce nel segno perché gioca abilmente con gli ingredienti che piacciono al pubblico contemporaneo: ritmo serrato, tensione, emozioni forti e colpi di scena. Tuttavia, al di là dell’effetto sorpresa e dell’alto gradimento iniziale, non tutti sono concordi nel definirla una serie memorabile. Alcuni spettatori potrebbero trovarla prevedibile o troppo ricalcata su stilemi già visti.

Detto ciò, il merito resta: Il Giardiniere è riuscita a imporsi in un mercato competitivo grazie a una narrazione accattivante, un protagonista tormentato e una miscela di generi che stimola l’interesse episodio dopo episodio.