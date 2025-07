Canale 5 rivoluziona l’estate 2025: tornano «La Ruota della Fortuna» con Gerry Scotti e «Sarabanda»con Enrico Papi

Mediaset rilancia l’access e il preserale estivo con due format iconici in versione rinnovata. Pier Silvio Berlusconi annuncia una trasformazione profonda di Canale 5, mentre “Striscia la Notizia” tornerà a novembre in una nuova veste.

L’estate 2025 segna l’inizio di un nuovo corso per Canale 5. La rete ammiraglia di Mediaset inaugura un progetto di profonda evoluzione editoriale partendo da due icone della televisione italiana: La Ruota della Fortuna e Sarabanda. Due quiz storici riportati in onda con una veste completamente rinnovata, destinati a occupare le fasce chiave dell’access prime time e del preserale, a partire dal 14 e dal 21 luglio.

Gerry Scotti torna con La Ruota della Fortuna

Da lunedì 14 luglio, alle ore 20:40, debutta su Canale 5 una nuova edizione de La Ruota della Fortuna, affidata alla conduzione di Gerry Scotti. Il game show, rinnovato nello studio e nella formula, prevede una band musicale dal vivo e un inedito finale a sorpresa, pensato per mantenere alta la tensione fino all’ultimo secondo. Un ritorno nel segno dello spettacolo e dell’intrattenimento tradizionale, rivisitato con linguaggi più contemporanei.

Enrico Papi riporta in tv Sarabanda

A partire da lunedì 21 luglio, nella fascia preserale delle 18:45, sarà invece Enrico Papi a rimettere in gioco Sarabanda, il leggendario quiz musicale Mediaset. L’edizione estiva sarà non vip, con concorrenti comuni e meccanismi rinnovati, ma non mancheranno alcuni elementi cult, come la celebre prova 7×30, in cui si devono indovinare sette brani in trenta secondi. Un ritorno che punta sulla memoria affettiva del pubblico e sull’energia del format, adattato ai tempi attuali.

Pier Silvio Berlusconi: «Un nuovo corso per la rete ammiraglia»

L’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha definito questa fase di ripensamento dell’access e del preserale come «il primo passo di un graduale ma profondo progetto di evoluzione della nostra rete ammiraglia». In piena sintonia con lo spirito Mediaset, il percorso include anche un riposizionamento di Striscia la Notizia, che tornerà in onda a novembre, in una veste completamente aggiornata, frutto di un lavoro condiviso con Antonio Ricci.

Paperissima Sprint trasloca su Italia 1

Nel frattempo, sempre d’intesa con Antonio Ricci, Paperissima Sprint cambia canale e orario: sarà trasmessa su Italia 1, nella fascia preserale, subito dopo Sport Mediaset, al posto dei tradizionali episodi de I Simpson. Una scelta strategica che ridisegna il perimetro dei contenuti estivi di intrattenimento in casa Mediaset, distribuendoli in maniera più mirata tra Canale 5 e Italia 1.