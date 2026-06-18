OPPO punta sul fattore K: Le BABYMONSTER diventano Reno Ambassador per il lancio globale di Reno16 Series

OPPO annuncia il debutto globale di Reno16 Series dal 1° luglio e sceglie le BABYMONSTER come nuove Reno Ambassador. Design 3D Pop Planet, funzioni AI e promozioni speciali per il lancio.

La battaglia per conquistare la Generazione Z si gioca sempre più sul terreno dell’identità, della creatività e della cultura pop globale. È in questo scenario che OPPO ha annunciato il debutto internazionale della nuova Reno16 Series, in arrivo in Italia dal 1° luglio 2026, accompagnato da una partnership destinata a catturare l’attenzione del pubblico più giovane: il gruppo K-pop BABYMONSTER diventa infatti Reno Ambassador in alcuni mercati selezionati.

La scelta non è casuale. Negli ultimi anni il K-pop si è trasformato in uno dei più potenti strumenti di influenza culturale globale, capace di orientare trend, consumi e linguaggi visivi. Con il loro crescente successo internazionale, le BABYMONSTER rappresentano una delle nuove scommesse vincenti della scena musicale coreana e incarnano perfettamente i valori che OPPO vuole associare alla nuova generazione di smartphone Reno: espressione personale, creatività e sicurezza di sé.

Reno16 Series debutta il 1° luglio

La nuova Reno16 Series sarà disponibile in Italia a partire dal 1° luglio e introduce un importante aggiornamento del linguaggio estetico della gamma.

Al centro del progetto c’è il nuovo 3D Pop Planet Design, un concept che trae ispirazione dalle immagini cosmiche e dall’idea che ogni individuo rappresenti un piccolo pianeta con una propria identità, una propria energia e una propria storia da raccontare.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire dispositivi che non siano soltanto strumenti tecnologici, ma anche elementi di espressione personale, in grado di riflettere lo stile e la personalità dei propri utenti.

L’intelligenza artificiale diventa creativa

Accanto al design, OPPO punta con decisione sulle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

La Reno16 Series integrerà infatti nuove esperienze creative AI progettate per la fotografia, la produzione di contenuti e la personalizzazione delle immagini. L’azienda non ha ancora svelato nel dettaglio tutte le caratteristiche della nuova generazione di smartphone, ma ha confermato che maggiori informazioni verranno comunicate nelle settimane che precederanno il lancio ufficiale.

Secondo Ling Liu, Overseas CMO di OPPO, la nuova serie rappresenta un passo ulteriore nell’evoluzione della famiglia Reno.

«Con la continua evoluzione di Reno, il nostro obiettivo è creare smartphone che combinino tecnologie potenti con individualità ed espressione creativa. La Reno16 Series riflette questa visione attraverso il suo linguaggio di design distintivo e le nuove esperienze creative alimentate dall’AI. Siamo inoltre entusiasti di dare il benvenuto alle BABYMONSTER come nuove Reno Ambassador mentre inauguriamo il prossimo capitolo del percorso globale di Reno».

Perché OPPO ha scelto le BABYMONSTER

Il legame tra tecnologia e K-pop è ormai sempre più stretto. Gli idol non sono soltanto testimonial pubblicitari, ma veri e propri catalizzatori culturali capaci di creare connessioni emotive con milioni di consumatori in tutto il mondo.

Le BABYMONSTER, lanciate da YG Entertainment⁠, si sono rapidamente affermate come una delle girl group più osservate della nuova generazione grazie a un mix di performance, presenza digitale e forte riconoscibilità internazionale.

Per OPPO rappresentano il volto ideale per raccontare una serie che punta a parlare soprattutto ai creator, agli utenti social e a quella fascia di consumatori che considera lo smartphone non soltanto uno strumento tecnologico ma anche una piattaforma di espressione personale.

Le promozioni per il lancio

In vista dell’arrivo della Reno16 Series, OPPO ha inoltre annunciato una serie di iniziative dedicate ai consumatori italiani.

Tra queste spicca il programma “Testa e Resta”, che consentirà agli utenti di registrarsi dal 16 al 28 giugno attraverso il sito ufficiale dell’azienda per accedere all’acquisto anticipato di uno smartphone della nuova serie con uno sconto del 30%.

L’iniziativa prevede inoltre un periodo di reso esteso fino a 90 giorni, offrendo agli utenti la possibilità di provare il dispositivo con maggiore tranquillità.

A questa promozione si aggiunge un voucher dal costo simbolico di 0,99 euro che permetterà di ottenere uno sconto di 50 euro valido durante il lancio commerciale della Reno16 Series, oltre a offerte dedicate agli studenti.

Tecnologia, AI e cultura pop: la strategia di OPPO

La collaborazione con le BABYMONSTER conferma una tendenza sempre più evidente nel settore tecnologico: il futuro degli smartphone passa non soltanto attraverso l’innovazione hardware, ma anche attraverso la capacità di costruire un immaginario culturale forte e riconoscibile.

Con Reno16 Series, OPPO prova a unire design distintivo, strumenti creativi basati sull’intelligenza artificiale e la forza globale della Korean Wave. Una strategia che guarda chiaramente alla nuova generazione di utenti, sempre più interessata a dispositivi capaci di raccontare chi sono tanto quanto ciò che sanno fare.