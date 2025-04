Le Action Figures di ChatGPT spopolano sui social: ecco come realizzarle

Dopo le immagini in stile Studio Ghibli, i social si riempiono di action figure personalizzate generate con ChatGPT: politici, celebrità, marchi e utenti comuni diventano miniature da collezione. Ecco come realizzarle

Dopo la recente ondata di foto rielaborate in stile Studio Ghibli – che ha riacceso il dibattito sul copyright e la tutela della proprietà intellettuale – un nuovo trend sta conquistando i social: le action figure generate con l’aiuto di ChatGPT. Gli utenti si divertono a trasformarsi in miniature collezionabili o a creare versioni stilizzate di personaggi famosi, complete di confezioni da oggetto da collezione, come fossero giocattoli in edizione limitata.

La creatività online non ha confini: politici, celebrità, personaggi storici e sportivi sono stati tutti “miniaturizzati” e immortalati in versione action figure. Tra le più virali, c’è Giorgia Meloni, protagonista di un’immagine condivisa dalla pagina Facebook di Atreju. Anche Carlo Calenda è stato trasformato in action figure, e l’immagine è stata pubblicata direttamente sull’account Instagram del partito Azione.

Ma non è solo la politica a essere travolta da questa moda: sull’account X dedicato a Dante Alighieri è comparso un ironico “Starter Pack” del sommo poeta.

Il calcio non è rimasto a guardare: l’account ufficiale dell’Inter ha pubblicato l’action figure del centrocampista Hakan Calhanoglu, mentre anche i brand si sono lanciati nel trend. L’account francese di KFC ha proposto una versione “action figure” del proprio logo, seguito a ruota da Carrefour Francia, che ha dedicato una serie di immagini ai suoi dipendenti in formato Starter Pack. Perfino la compagnia aerea tunisina Nouvelair ha aderito, pubblicando il proprio Starter Pack sull’account ufficiale di X.

Come creare la tua action figure con ChatGPT

Realizzare la propria action figure è più semplice di quanto si pensi. Prima di tutto, assicurati di utilizzare il modello ChatGPT 4.0 (puoi verificarlo in alto a sinistra nella schermata). Se vuoi trasformarti in miniatura, ti servirà una foto a figura intera e in alta risoluzione. In caso di immagine parziale, sarà necessario descrivere nel prompt le parti mancanti, altrimenti l’AI le genererà casualmente.

Se invece vuoi creare la versione action figure di un personaggio famoso – come sportivi, cantanti, politici o figure storiche – ti basterà indicare il nome nel prompt: ChatGPT utilizzerà i dati disponibili per generare l’immagine.

Abbiamo sperimentato il prompt più efficace e facile da usare:

“Utilizza la foto che ho caricato per creare una action figure realistica con indosso [scegliere vestiti e scarpe] in una confezione tipo giocattolo da collezione di alta qualità. L’action figure è in posizione eretta all’interno del proprio scompartimento, mentre negli scomparti sul lato destro inserisci [oggetti a piacere]. In alto sulla confezione aggiungi una scritta [nome e cognome] in lettere bianche maiuscole e, subito sotto [testo] in lettere bianche più piccole. Lo sfondo è colorato di [scegliere colore]. Aggiungi un’etichetta [es.: limited edition, un logo o un prezzo] nell’angolo in alto a destra. L’action figure deve risultare fotorealistica, con tutti i dettagli, espressioni e particolari delle foto di riferimento.”

Nel nostro caso specifico, il prompt utilizzato è stato:

“Ciao chat. Utilizza le foto che ho caricato per creare una action figure realistica con indosso gonna scozzese e maglia nera in una confezione tipo giocattolo da collezione di alta qualità. L’action figure è in posizione eretta e rimane all’interno del proprio scompartimento, mentre negli scomparti sul lato destro inserisci un cane di razza golden retriever, un computer portatile, un caffè e delle cuffie per ascoltare la musica. In alto sulla confezione aggiungi una scritta Chiara De Zuani in lettere grandi bianche maiuscole e, subito sotto Made in Panorama in lettere bianche più piccole. Lo sfondo è colorato di verde chiaro. Aggiungi un’etichetta con la scritta Limited edition nell’angolo in alto a destra. L’action figure deve risultare fotorealistica, con tutti i dettagli, espressioni e particolari delle foto di riferimento.”

Per personalizzare ulteriormente la tua action figure, puoi anche descrivere l’espressione desiderata nel prompt. Ricorda che gli utenti con il piano gratuito di ChatGPT hanno un limite di tre immagini generate al giorno, mentre chi è abbonato può creare tutte le action figure che desidera, senza restrizioni.