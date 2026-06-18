Con il nuovo Honor Javier Zanetti libera tutto il suo potenziale atletico

Presentato il modello Watch 6 con l’ex campione di Inter e Argentina in campo: tracciamento degli scambi e mappe complete di calore e traiettoria per il calcio

Per alzare l’asticella e migliorare le proprie prestazioni con il sogno di arrivare ai livelli di un ex campione come Javier Zanetti, già capitano dell’Inter e dell’Argentina e oggi vice presidente dell’Inter, c’è Honor watch 6 il nuovo dispositivo presentato all’Accademia Inter con tanto di partitella con l’ex giocatore. Honor Watch 6 è pensato per chi punta a migliorare la forma fisica, performance sportive e benessere complessivo, offre un supporto per l’allenamento di livello professionale e molto altro. E’ uno smartwatch all’avanguardia che integra perfettamente un design leggero ed elegante con modalità sportive professionali e un monitoraggio continuo della salute, alimentato dalle più recenti funzionalità AI. Sono 120 le modalità sportive previste e in particolare il prodotto si rivolge a running, badminton e calcio. Metriche dettagliate su dislivello e distanza e avvisi intelligenti in caso di deviazione dal percorso sono particolarmente utili per il trail running soprattutto all’aperto. La risposta è ottimale anche in caso di mani bagnate o di pioggia.

Il calcio

I dati che si possono trarre da Honor Watch 6 sono particolarmente interessanti per il calcio: il tracciamento degli scambi consecutivi e mappe complete di calore e traiettoria per il calcio, offrono agli utenti insight avanzati per migliorare l’allenamento competitivo. Elementi che possono essere molto utili anche a livello professionistico soprattutto per monitorare i movimenti di ciascun giocatore sul campo. Figuratevi se lo mettete al polso di uno come Zanetti che in campo non stava fermo un attimo facendo su e giù per il campo. Honor Watch 6 rileva i parametri fondamentali come frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, livelli di stress e cicli del sonno. Grazie alla funzione Quick Health Scan, si può ottenere istantaneamente un’analisi completa dei principali indicatori di salute, ricevendo insight utili sul proprio benessere fisico in qualsiasi momento. Un report automatico giornaliero fornisce ogni mattina un riepilogo pratico per iniziare la giornata con una visione chiara del proprio stato, mentre le funzionalità di monitoraggio continuo della salute rilevano durante tutto il giorno indicatori essenziali come energia corporea, ossigenazione del sangue e cicli del sonno, promuovendo il benessere fisico e mentale.

Caratteristiche tecniche



Realizzato in lega di alluminio riciclabile, il dispositivo pesa appena 41 grammi, offrendo una leggerezza eccezionale e un’elevata resistenza, è dotato di un display ultra-luminoso che raggiunge 3.000nit di luminosità di picco. Disponibile da oggi nelle colorazioni Twilight Brown e Shadow Black, pensate per adattarsi a gusti diversi. Honor Watch6 nella colorazione Twilight Brown è disponibile al prezzo di 269,90 euro e Honor Watch6 nella colorazione Shadow Black al prezzo di 249.90 euro.