Ai Mondiali di Hyrox di Stoccolma con il nuovo Amazfit Balance 3

La gara di fitness che sta conquistando il mondo: coinvolgente, intensa e sorprendentemente adatta ai principianti. Quindici atleti usano la tecnologia Amazfit per migliorarsi. Presentati nella capitale svedese i nuovi modelli Balance Ultra e Balance 3

Una libreria di allenamenti HYROX con numerosi programmi di allenamento ibridi che facilitano anche la preparazione alle competizioni HYROX, un sistema avanzato di monitoraggio del recupero, Hybrid Charge, che tiene conto non solo di complessi parametri fisiologici, ma anche delle sensazioni soggettive dell’atleta, analisi avanzate insieme alla soluzione Training Balance, che consentono di mantenere il giusto equilibrio tra allenamento di forza e di resistenza, la creazione di strategie di gara HYROX personalizzate, tenendo conto della lunghezza effettiva dei percorsi di corsa e delle dimensioni della Rox Zone nelle arene HYROX, analisi completa delle gare Hyrox. Per migliorare resistenza e forza degli atleti HYROX Amazfit ha presentato a Stoccolma la sua ultima serie di orologi sportivi premium: Balance Ultra e Balance 3 nelle versioni in titanio e acciaio inossidabile.

Cos’è HYROX

HYROX è una gara globale di fitness per tutti. I partecipanti provenienti da tutto il mondo competono esattamente nello stesso formato. La gara inizia con una corsa di 1 km, seguita da 1 movimento funzionale, che si ripete 8 volte, svolgendosi in grandi spazi al coperto, creando un’atmosfera unica simile a uno stadio per tutti i partecipanti. Il 52% dei membri delle palestre cita il fitness come sport principale. Il fitness è lo sport più diffuso al mondo e HYROX è il primo evento di partecipazione di massa che offre ai frequentatori di palestra di tutti i giorni la propria gara per cui allenarsi. HYROX colma il divario tra i tradizionali eventi di resistenza con il fitness funzionale, per creare un formato di gara per tutti. Con 4 diverse categorie di gare tra cui scegliere, HYROX è per tutti, indipendentemente dal livello di forma fisica. Open: scegli la gara standard HYROX per una gara impegnativa ma realizzabile per tutti. Pro: per gli atleti esperti, pesi più pesanti rendono l’esperienza più impegnativa. Doubles : trova un partner e affronta la sfida in coppia, correndo insieme ma dividendo il carico di lavoro degli esercizi. Relay: unisciti ai tuoi amici o alla tua famiglia e gareggia nella staffetta in cui ogni membro della squadra fa 2 volte 1 km e 2 allenamenti.

Gli atleti Amazfit ai Mondiali di Stoccolma

Sono 15 gli atleti HYROX che utilizzano la tecnologia sportiva Amazfit e che partecipano ai Mondiali in corso di svolgimento a Stoccolma, tra questi la campionessa mondiale 2025 Linda Meier e Emilie Dahmen, la più giovane atleta della squadra HYROX. Poi c’è Hidde Weersma, campione europeo 2026 è stato il primo atleta della categoria HYROX Elite 15 ad aver ufficialmente superato la barriera nella categoria Men Pro Solo, utilizza la tecnologia sportiva Amazfit nei suoi allenamenti e a Stoccolma ha spiegato la sua metodologia di preparazione: “In HYROX, la soluzione non sta nell’allenarsi più duramente. La chiave sta nell’identificare con precisione i punti deboli e affrontarli direttamente durante l’allenamento. Il mio programma prevede regolarmente sessioni EMOM ad alta intensità, oltre ai cosiddetti “bricks” di corsa a soglia, ovvero sessioni di corsa a soglia intervallate da esercizi di forza. Questo mi permette di preparare il mio corpo esattamente alle situazioni che dovrò affrontare durante la competizione”.



