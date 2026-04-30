Sanremo 2026: il flop delle canzoni in classifica e nello streaming

Che le canzoni del Festival non fossero esattamente epocali lo si era capito nei giorni della kermesse. Bassa qualità, sonorità scontate, nessun guizzo particolare. Una considerazione che prescinde dal fattore Sal Da VInci che ha trionfato perché ha fatto bene il suo. Aveva un pezzo forte ci ha creduto e ha vinto grazie al voto del pubblico.

Si è parlato in questi giorni di un vero e proprio dimezzamento dei clic in streaming rispetto all’edizione del 2025: i brani del festival hanno raggiunto quota 340 milioni di clic in due mesi contro i 625 milioni dell’edizione scorsa. Insomma, non una flessione, ma un vero e proprio tracollo

Se poi guardiamo la classifica Fimi dei singoli più venduti e cliccati, il senso dell’insuccesso dei brani di Sanremo appare ancor più evidente. Al primo posto troviamo Ossessione di Samuray Jay che in nella graduatoria finale del Festival non aveva certo brillato. Dopo di lui bisogna scendere al sesto posto per trovare Sayf con Tu mi piaci tanto. Ancora più giù all’undicesimo posto il vincitore Sal Da Vinci. Sedicesima Ditonellapiaga con Che fastidio! e diciassettesimo Fulminacci con Stupida Sfortuna. Al ventesimo posto LDA & Aka7even con Poesie clandestine.

Che l’aria non fosse buona per i tormentoni sanremesi si era capito da subito: nei primi giorni si era registrato un meno 32% di stream rispetto al 2025 e, in particolare, nessuna canzone aveva superato il milione di ascolti nelle prime 24 ore.

Un ultimo dato: dopo due mesi I brani dell’ultima edizione hanno totalizzato soltanto 7 certificazioni FIMI (dischi d’oro e di platino) corrispondenti a 800.000 copie certificate. Nel 2025, sempre nei primi due mesi, le certificazioni erano 13 pari a un milione e mezzo di copie certificate.