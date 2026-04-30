Telefonate truffa, arriva la rivoluzione AGCOM: i numeri a 3 cifre che smascherano lo spam

Le telefonate sospette non sono più un fastidio episodico, ma una presenza costante nella quotidianità digitale. Dalle offerte “imperdibili” su luce e gas fino alle truffe finanziarie più sofisticate, il telefono è diventato uno dei canali privilegiati di un’industria parallela che si muove tra call center opachi e vere e proprie “scam cities”. In questo scenario, la nuova delibera dell’AGCOM segna un passaggio decisivo: arrivano i numeri brevi a tre cifre per verificare l’identità delle chiamate.

Un intervento concreto, pensato per ristabilire un principio semplice ma ormai smarrito: sapere chi sta chiamando.

Numeri a tre cifre: come funzionano davvero

Il meccanismo è tanto lineare quanto potenzialmente rivoluzionario. I numeri brevi a tre cifre, già utilizzati per i servizi di emergenza, verranno estesi come identificativo ufficiale per aziende, operatori e call center che operano legalmente.

In pratica, quando si riceverà una chiamata da un soggetto autorizzato, questa sarà associata a un numero breve riconoscibile. Un segnale immediato di affidabilità, che permetterà di distinguere le comunicazioni legittime da quelle sospette.

L’obiettivo è ridurre quella zona grigia in cui si muovono molte attività di teleselling aggressivo, spesso costruite proprio sulla confusione dell’identità del chiamante.

Stop (o quasi) alle chiamate dall’estero mascherate

Uno degli elementi più rilevanti della misura riguarda l’esclusione delle chiamate provenienti dall’estero. I numeri a tre cifre saranno infatti associati esclusivamente a operatori attivi sulla rete nazionale.

Un dettaglio tecnico che ha conseguenze molto concrete: gran parte delle truffe telefoniche nasce proprio fuori dai confini italiani, sfruttando numerazioni camuffate per sembrare locali. Limitare questo meccanismo significa colpire uno dei principali punti di forza delle frodi.

Un approccio graduale, ma strutturato

L’Autorità non si muove con un intervento isolato, ma inserisce questa novità in una strategia più ampia. L’introduzione dei numeri brevi si affianca alle misure già adottate negli ultimi mesi: dal blocco delle chiamate spam dall’estero fino ai filtri sui numeri mobili.

Il percorso sarà progressivo, con un tavolo tecnico incaricato di definire le modalità operative e, soprattutto, di affrontare uno dei nodi più complessi: la regolamentazione delle numerazioni dedicate al teleselling, da sempre terreno fertile per abusi.

Telemarketing sotto pressione: cosa cambia per gli utenti

Il contesto normativo si sta rapidamente irrigidendo. A partire dal 19 giugno entrerà in vigore anche una stretta significativa sulle sollecitazioni commerciali telefoniche, in particolare nel settore energia.

Per gli utenti, questo si traduce in una maggiore tutela ma anche in un cambio di paradigma: meno chiamate “grigie”, più trasparenza e strumenti immediati per riconoscere chi è dall’altra parte.

Il ruolo del Registro delle opposizioni

Accanto alle nuove misure resta centrale il Registro pubblico delle opposizioni, che consente di bloccare le chiamate indesiderate revocando i consensi al marketing telefonico.

L’integrazione tra strumenti normativi, filtri tecnologici e nuove numerazioni punta a costruire un sistema più solido, capace di rispondere a un problema ormai percepito come urgente da tutte le fasce della popolazione.

Verso un nuovo equilibrio tra aziende e utenti

La sfida non è solo tecnica, ma anche culturale. Negli anni, il telemarketing aggressivo ha eroso la fiducia nei confronti delle comunicazioni telefoniche, trasformando ogni chiamata sconosciuta in un potenziale rischio.

Con i numeri a tre cifre, l’AGCOM prova a invertire questa tendenza, restituendo valore alla trasparenza e premiando gli operatori che scelgono di muoversi nella legalità.