Rock in Roma 2026: la line up completa (e la mossa che cambia tutto si chiama ATEEZ)

Rock in Roma 2026 svela la lineup completa: 17 concerti tra Capannelle e Cavea, tra giugno e luglio, dagli Offspring a Marilyn Manson, con gli ATEEZ evento chiave del festival.

Alla sua sedicesima edizione, Rock in Roma non è più soltanto un festival: è un dispositivo culturale che, anno dopo anno, ha imparato a dialogare con la città fino a diventarne parte integrante, quasi un’estensione naturale delle sue notti estive. Nato e cresciuto nella Capitale, ha attraversato trasformazioni profonde senza mai perdere il proprio asse identitario, costruendo un equilibrio raro tra ambizione internazionale e radicamento locale.

Roma, in questo scenario, non è semplice sfondo ma protagonista attiva: un hub che si inserisce stabilmente nei circuiti globali dei grandi tour, capace di attrarre produzioni sempre più complesse e pubblici sempre più trasversali. Il risultato è una narrazione stratificata in cui musica, turismo e industria culturale si intrecciano generando un impatto reale sull’economia e sull’immaginario urbano.

Due anime, una sola visione

Il cuore del festival pulsa in due luoghi simbolo, diversi e complementari: l’energia open air dell’Ippodromo delle Capannelle e la dimensione architettonica e immersiva della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Due spazi che costruiscono un dialogo continuo tra paesaggio e performance, tra monumentalità e vibrazione contemporanea.

È proprio questa doppia anima a definire la cifra stilistica di Rock in Roma: un festival che non si limita a ospitare concerti, ma costruisce esperienze, orchestrando generi, pubblici e linguaggi in una visione coerente e dinamica.

Una lineup che fotografa il presente (e anticipa il futuro)

Dal 9 giugno al 18 luglio, 17 concerti compongono una programmazione che attraversa rock, pop, urban, indie e cantautorato, mantenendo una tensione costante tra memoria e contemporaneità.

Sul palco delle Capannelle si alternano nomi che definiscono epoche e tendenze: The Offspring, Counting Crows, Gemitaiz, Negramaro, Caparezza, Mumford & Sons, OneRepublic, fino a figure iconiche della scena italiana come Litfiba e nuove centralità del pop contemporaneo.

Alla Cavea, invece, la dimensione si fa più raccolta ma non meno potente, con artisti come Ben Harper e Marilyn Manson, già protagonista di uno dei sold out più rapidi dell’edizione insieme a Olly: un segnale chiaro, quasi una dichiarazione d’intenti.

L’effetto ATEEZ

C’è però un momento preciso, questa volta sì, in cui il racconto cambia direzione: l’8 luglio, quando sul palco dell’Ippodromo saliranno gli ATEEZ. Non è solo una data, ma un passaggio simbolico.

Per la prima volta a Roma, Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung e Jongho portano al festival una grammatica completamente diversa, fatta di storytelling seriale, costruzione visiva e performance che travalicano il concerto per diventare esperienza immersiva. Il loro arrivo nella Capitale, grazie alla partnership di Rock in Roma con i pionieri del pop coreano in Italia Kineticvibe e Kpop Italia, non è un semplice inserimento in lineup: è l’ingresso definitivo del K-pop nel sistema dei grandi festival europei mainstream.

Gli ATEEZ non sono più una promessa, ma una realtà industriale consolidata: milioni di copie vendute, presenza stabile nelle classifiche Billboard, riconoscimenti internazionali e una fanbase globale – gli ATINY – che si muove come un ecosistema digitale e fisico, capace di trasformare ogni live in un evento transnazionale.

La loro partecipazione a Rock in Roma racconta qualcosa di più ampio: il passaggio del K-pop da fenomeno culturale a infrastruttura globale del live entertainment. E Roma, ancora una volta, si trova nel punto esatto in cui le traiettorie si incrociano.

Un impatto che va oltre la musica

Dal 2009 a oggi, oltre 300 concerti e più di 3 milioni di spettatori hanno trasformato Rock in Roma in una macchina culturale ed economica complessa, sostenuta da produzioni sempre più ambiziose e da un network di partner che ne amplifica la portata.

Dalla collaborazione con Rai Radio2, che costruisce uno storytelling continuo tra palco e digitale, alla presenza di Save the Children e UNICEF Italia, il festival si muove su più livelli, intrecciando intrattenimento e responsabilità sociale.

Sul fronte della mobilità e dell’accessibilità, partnership strategiche con Trenitalia, Lime e servizi dedicati come Eventi in Bus e Come Back Home ridisegnano l’esperienza del pubblico, rendendola più fluida, sostenibile e sicura.

Il futuro è già qui

Rock in Roma continua a crescere come format visionario, espandendo i propri confini senza tradire la propria identità. La sua forza sta proprio in questa capacità di tenere insieme mondi diversi, di anticipare i cambiamenti senza inseguirli, di trasformare un calendario di concerti in una narrazione coerente.

Tutti i concerti di Rock in Roma 2026

Ippodromo delle Capannelle

9 giugno – The Offspring (special guests: A Day To Remember + Sleep Theory)

13 giugno – Pippo Sowlo

14 giugno – Counting Crows (special guest: Bull Brigade)

18 giugno – Gemitaiz

20 giugno – Negramaro

26 giugno – Caparezza

30 giugno – Olly

2 luglio – Emma

7 luglio – Mumford & Sons with Caamp

8 luglio – ATEEZ

10 luglio – Mannarino

12 luglio – OneRepublic

16 luglio – Litfiba

17 luglio – Luchè

18 luglio – Bluvertigo

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea

29 giugno – Ben Harper & The Innocent Criminals

7 luglio – Europe

14 luglio – Marilyn Manson (special guest: Vowws)