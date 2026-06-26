Paolo Santo Superstar: La rinascita di un autore che ha scelto di esistere

Paolo Antonacci diventa Paolo Santo e firma Paolo Santo Superstar, un album manifesto tra operetta pop, identità, eredità familiare e rinascita artistica.

Per anni è stato una presenza potentissima e, insieme, invisibile. Una penna dietro altre voci, un autore capace di infilarsi nelle pieghe della musica italiana contemporanea senza necessariamente apparire in primo piano. Paolo Antonacci ha scritto, costruito, cucito addosso ad altri parole, melodie, immaginari. Ha abitato le canzoni come si abitano le stanze degli altri: lasciando tracce, senza pretendere di mettere il proprio nome sulla porta.

Poi arriva un momento in cui anche l’ombra chiede corpo. E per Paolo quel momento coincide con i trent’anni, con una domanda semplice e feroce: come si esiste davvero quando per anni si è scelto di vivere attraverso ciò che si lasciava agli altri?

La risposta oggi ha un nome preciso: Paolo Santo. Non è solo un alter ego, non è una maschera furba per aggirare un cognome importante, non è un vezzo da artista in cerca di riposizionamento. È una dichiarazione d’identità. Una piccola liturgia pop. Una resurrezione personale.

Il suo progetto di debutto, Paolo Santo Superstar, non è una raccolta di brani messa insieme per seguire il flusso nervoso del mercato. È un concept album, un’operetta moderna, un manifesto estetico che rivendica il diritto di pensare ancora la musica come un universo e non come una serie di frammenti da consumare in quindici secondi.

Paolo Santo, la necessità di esistere dopo anni dietro le quinte

Chi è davvero Paolo Santo? La domanda sembra semplice, ma dentro contiene tutto: il rapporto con il proprio nome, con l’eredità familiare, con la scrittura per altri, con il bisogno di smettere di essere solo una firma nei crediti.

«Tutto quello che ho lasciato fino a oggi era un po’ frammentato. C’è sempre stata una sorta di schizofrenia creativa, fatta di bipolarismi, di canzoni scritte con altri artisti. La mia personalità si vedeva, ma c’era sempre dell’ambiguità», racconta. «Ho sempre preferito il non esistere all’esistere, vivere attraverso le canzoni che lasciavo al mondo. Ma a un certo punto mi è mancato qualcosa. Compiuti i trent’anni ho guardato indietro e mi sono chiesto: come sto esistendo? Chi sono? Avevo necessità di trovarlo. Più che musicale, la necessità era quasi umana: una dichiarazione d’intenti».

È qui che nasce Paolo Santo. Non come fuga, ma come approdo. Non come negazione di Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi, ma come tentativo di togliere il rumore intorno alla propria voce. Di arrivare finalmente nudo, o almeno meno mediato, davanti a chi ascolta.

«Il fatto che ci sia scritto Santo e non Antonacci determina tanto: è l’entità che mi permette di fare musica». Una frase che suona quasi come una professione di fede laica. Santo non come santino, ma come spazio di libertà. Come territorio altro. Come possibilità di essere giudicato non per genealogia, ma per visione.

Anche perché, dopo anni a scrivere per altri, il nodo era diventato evidente: «Mancava sentire una canzone che non cambiasse voce». Ed è forse questa la verità più intima del progetto. Paolo Santo nasce quando una canzone smette di essere ceduta, adattata, consegnata, e resta finalmente addosso a chi l’ha generata.

Paolo Santo Superstar, un’operetta pop contro la musica usa e getta

Il cuore di questa metamorfosi è Paolo Santo Superstar, titolo che non prova nemmeno a nascondere la propria ambizione teatrale, visiva, quasi sacrale. Il riferimento a Jesus Christ Superstar, il capolavoro del 1971, non è un gioco citazionista sterile, ma una traccia estetica. L’idea è quella di costruire un oggetto pop totale, colorato, narrativo, dissacrante, lontano dal minimalismo freddo e dall’ansia algoritmica di molta musica contemporanea.

«Il mio intento era costruire un’opera, un’operetta in questo caso. L’album è composto da sette canzoni, come i sette sacramenti. […] Essere creativi è qualcosa di estremamente spirituale. Dal momento in cui uno ha un’idea e la porta a realizzazione, è una superstar. È una cosa santa».

Sette canzoni come sette sacramenti. Un’immagine che potrebbe sembrare eccessiva, se non fosse che l’eccesso è esattamente uno dei codici del progetto. Paolo Santo Superstar rifiuta il basso profilo. Non vuole essere discreto, non vuole scivolare via, non vuole confondersi nel rumore di fondo delle playlist. Vuole dichiararsi.

C’è una dimensione quasi artigianale nel modo in cui Paolo parla dell’album. Non solo musica, ma palette, immaginario, grafica, vinile, universo visivo. Un oggetto pensato nella sua interezza, non come contenuto liquido da distribuire a pezzi. In un tempo in cui la canzone spesso nasce già sezionata per diventare audio virale, lui sceglie la strada opposta: costruire un mondo.

Quando gli si fa notare quanto questo metodo ricordi la cura maniacale con cui certi sistemi pop internazionali, dal K-pop in poi, costruiscono concept, identità visive e narrazioni coerenti, Paolo non arretra. Anzi, sembra riconoscere proprio lì il punto: «Quando ti esponi devi aprire un file di comunicazione: uno schema di valori, una palette di colori. A me infastidisce chi fa le cose senza idee. Io ho bruciato di passione per arrivare a quello che ho fatto. Non sono andato in studio pensando di fare il copywriter».

La frase colpisce perché contiene una presa di posizione netta. Paolo Santo non vuole essere un prodotto ben confezionato, ma un artista con un sistema nervoso scoperto. Il suo album non cerca l’efficienza, cerca la febbre. Non il posizionamento, ma l’urgenza.

Scrivere per gli altri e scrivere per sé: la fine del compromesso

La carriera di Paolo Antonacci autore è una storia di adattamento, ascolto, precisione. Scrivere per altri significa entrare in un’identità che non è la propria, capire una voce, un linguaggio, un perimetro emotivo. Significa mettere il proprio talento al servizio di un risultato che, per definizione, non coincide mai completamente con sé stessi.

«Quando scrivi per altri vieni chiamato in funzione del tuo tocco, ma prevedi un obiettivo. Diventa anche un gioco di linguaggio, di semiotica. Devi cambiare l’apporto ed essere originale ogni volta».

È una definizione molto lucida del mestiere dell’autore: qualcuno che porta un’impronta, ma deve anche saperla modulare. Qualcuno che entra in una stanza e capisce quale luce serve, senza per forza accendere sempre la propria.

Con Paolo Santo, però, il meccanismo si capovolge. Scrivere per sé non significa più trovare la forma giusta per un altro corpo, ma riconoscere le proprie ossessioni e smettere di limarle.

«Invece, quando scrivo per me, qui non c’è nessun compromesso, nel senso più creativo del termine. Anzi, ho la necessità addirittura di ripetermi, per far percepire a chi ascolta quali sono le mie ossessioni».

È una frase importante, perché tocca un tema che spesso la musica contemporanea finge di ignorare: l’identità di un artista nasce anche dalla ripetizione. Dalle manie, dalle ricorrenze, dai fantasmi che tornano. L’ossessione, quando è vera, non è un limite. È una firma.

Il peso del cognome e il rapporto con Biagio Antonacci

In un percorso così personale, il cognome non può essere solo un dettaglio anagrafico. Paolo Antonacci porta con sé una storia familiare pesante, luminosa, inevitabile. Figlio di Biagio Antonacci, nipote di Gianni Morandi, cresciuto dentro una genealogia musicale che in Italia significa memoria collettiva, melodie popolari, immaginario sentimentale.

Ma chi si aspetta la solita narrazione del figlio che deve uccidere simbolicamente il padre resterà spiazzato. Paolo non costruisce la sua identità contro. Non usa Paolo Santo come arma iconoclasta. Non c’è rancore, non c’è posa ribelle, non c’è quel bisogno un po’ adolescenziale di distruggere ciò da cui si proviene.

C’è, piuttosto, una consapevolezza più adulta. Più difficile, forse: riconoscere l’eredità senza farsene schiacciare.

«Ho l’impressione di non essere così tanto iconoclasta nei confronti di mio padre. Essendo cresciuto con lui, ho imparato la musica anche tramite i suoi occhi. Cadiamo da generazioni dello stesso gusto esteticamente parlando. […] Penso che lui coglierebbe la passione dietro a questo progetto e avrebbe ritrovato suo figlio in questo ragazzo».

Dentro queste parole c’è una forma di pacificazione rara. Paolo Santo non cancella Paolo Antonacci. Lo attraversa. Lo sposta. Gli permette di esistere in un’altra stanza, con un altro nome sulla porta, ma senza rinnegare la casa da cui arriva.

Contro la musica sommaria: salvare il bambino interiore

La parte più interessante del discorso di Paolo Santo arriva quando il tema si allarga e dall’album si passa al presente della musica. Non c’è nostalgia facile, non c’è la lamentela sterile di chi guarda il mondo cambiare e si limita a rimpiangere quello di prima. Paolo sa che i linguaggi si trasformano, che l’attenzione cambia, che il consumo è diventato rapido, nervoso, frammentato.

Il punto, però, è un altro: cosa succede al creativo quando inizia a pensare solo in funzione di quel formato? Cosa resta dell’immaginazione se ogni idea nasce già addomesticata dalla sua resa social?

«Il mondo va in quella direzione, l’attenzione cala e va bene il video da 15 secondi. Ma se questa cosa atrofizza la mente del creativo, oltre che vero diventa spaventoso. Certe cose intorno a me sono estremamente sommarie».

La parola chiave è “sommarie”. Non brutte, non sbagliate, non inutili. Sommarie. Come se il problema non fosse la velocità in sé, ma la perdita di profondità. La rinuncia a costruire. A immaginare. A disegnare scenografie interiori più grandi del formato che dovrà contenerle.

Paolo racconta di voler andare a letto la sera «tirando le somme cercando di costruire un micro-universo», come fosse il diorama di una scenografia teatrale. È un’immagine bellissima, perché riporta l’arte al suo gioco più antico: inventare mondi. Mettere in scena qualcosa che prima non c’era.

Poi arriva la stoccata più netta: «Se devo andare a letto sempre e soltanto a immaginare lo spot del cornetto, diventa un problema stare al mondo».

È qui che Paolo Santo Superstar smette di essere solo un debutto discografico e diventa una piccola dichiarazione politica contro l’appiattimento creativo. Non contro il pop, ma contro il pop senza visione. Non contro il mercato, ma contro l’idea che il mercato debba essere l’unica immaginazione possibile.

La chiave finale, però, non è cinica. È quasi tenera, e proprio per questo più potente. «L’unica cosa che può fare la differenza è salvare il proprio bambino interiore. Se tutti salvassero il proprio bambino interiore, la musica italiana sarebbe più interessante».

Paolo Santo, in fondo, sembra nascere da qui. Da un bambino interiore che non voleva più limitarsi a scrivere canzoni per le voci degli altri. Da un autore che ha deciso di farsi personaggio, corpo, estetica, voce. Da un trentenne che ha guardato il proprio talento e ha capito che esistere, a volte, è l’atto più difficile. Ma anche il più santo.