«Nonostante tutto»: la raffinata arte del pop nella hit di Cremonini ed Elisa

Non sono uguali e non hanno lo stesso peso i duetti e i featuring che affollano la scena musicale italiana degli ultimi anni. Se in buona parte dei casi si tratta per lo più di operazioni marketing che mirano semplicemente alla somma algebrica delle rispettive fan base e dei follower, in altri, si tratta di incontri virtuosi, artisticamente rilevanti. A questa seconda categoria appartiene Nonostante tutto, il singolo interpretato da Cesare Cremonini ed Elisa.

Sono artisti differenti per ispirazione e origini musicali i due, ma entrambi hanno, e non da oggi, uno spiccato senso della canzone come, intesa come opera d’arte che in tre-quattro minuti colpisce nel segno e dura nel tempo. Non a caso le rispettive discografie sono una collezione di “classici” senza tempo. Da oggi, al greatest hits di entrambi, si aggiunge Nonostante tutto, un pezzo che utilizza i linguaggi del pop più raffinato, dell’elettronica e anche del cantautorato.

Un inno alla resilienza, come spiega Cremonini: «Quel “nonostante tutto” che Elisa canta in loop come un mantra è un riff commovente, diretto come il volto di una guerriera piena di cicatrici e ferite che però riesce a sorridere in modo ribelle davanti alle difficoltà. Il ritmo incalzante, ipnotico, del brano ti spinge a ballare nella tempesta, a seguire il beat per non cadere, per non mollare. In definitiva una canzone elettronica ma anche d’autore il cui testo ti sprona a lottare e rialzarti, ricordandoti un piccolo miracolo che si compie tutti i giorni: la capacità di trasformare il dolore in gioia”.

Un brano scritto a quattro mani dal ritmo incalzante e incisivo, candidato ad essere una delle canzoni- colonna sonora della prossima estate, un nuovo capitolo della collaborazione tra i due artisti iniziata con Aurore boreali contenuta nell’album best seller del cantautore bolognese, Alaska Baby.