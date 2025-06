Miley Cyrus, perché Something Beautiful è il suo miglior album

Oltre le hit c’è vita, e soprattutto c’è musica. Something Beatiful è sicuramente disco di Miley Cyrus meno pop dal punto di vista della scelta stilistica dei suoni e dei brani. E infatti suona come un album vero, maturo, ricco di sfumature diverse con atmosfere che spaziano dai Fleetwood Mac agli Abba, ai Pet Shop Boys, al rock da arena con accenni di psichedelia.

Manifesto dell’album è Something Beautiful che alterna sfumature soul jazz a momenti di distorsione e caos. Esattamente agli antipodi la successiva End of the world, il più classico, e sicuramente meno originale, pezzo pop radiofonico e accattivante. Almeno per i primi cinque ascolti.

Che le sue ballad siano tra le più efficaci in circolazione lo dice ancora una volta More to lose, struggente e intensa e nemmeno tropo scontata. Interlude 1 con la sua atmosfera tra musical e colonna sonora da film d’azione, introduce Easy Lover, funk soul pop di grande impatto, indubbiamente uno dei pezzi forti di Something Beautiful.

Una pulsante ritmica dance e una linea vocale che a tratti ricorda i Frankie Goes To Hollywood accompagna i sei minuti di Walk of Fame con la complicità di Brittany Howard degli Alabama Shakes. Ancora suoni da dancefloor con qualche accento rock in Every girl you’ve ever loved (feauturing Naomi Campbell). Altro contesto sonoro in Pretending You’re God piacevolmente visionaria e psichedelica.

“Non ho mai scritto una canzone pensando ‘voglio vincere un Grammy’, ma ricevere quel Grammy per Flowers è stato come… come un cerotto su un cuore spezzato, in un certo senso” ha raccontato la Cyrus al giornalista Zane Lowe su Apple Music 1. “E quindi, una volta ricevuto il Grammy, ho pensato: “Ecco, quando mi cerchi su Google, c’è scritto ‘Miley Cyrus, artista vincitrice di un Grammy.’ Adesso posso andare a fare la mia roba strana che mi piace fare. E in qualche modo ho finito per fare un album sperimentale, ma non ho mai voluto abbandonare la musica pop perché credo che The Beatles, Elvis, David Bowie, Prince, Madonna… siano tutti artisti pop”…”.