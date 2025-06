Marracash: l’arte del rap conquista San Siro

Uno show spettacolare e recitato per i fan di sempre e quelli dell’ultima ora. Sul palco anche Madame

Ci sono scale di valore diverse, molto diverse tra loro, all’interno della scena rap. Se buona parte dei concerti dei rapper italiani non riesce ad andare oltre un rituale scontato e prevedibile, con il contorno di presenze sceniche quantomeno discutibili e poco credibili, il live di Marracash a San Siro (due gli show il 25 e il 26 giugno) si colloca su un altro livello.

Perché alla sicurezza scenica si aggiunge quella artistica: Quello di Marracash non è un concerto di pezzi slegati uno dall’altro ma uno “show concept”, diviso in atti (Ego, Dubbi, Memorie Qualcosa in cui credere, Amore e Reconnect ), potente, rabbioso, a tratti psichedelico. Il resto lo fa il pubblico che canta tutte le canzoni del repertorio. Di ieri e di oggi.

A fare la differenza anche la scelta stilistica di evitare accuratamente l’effetto “bar dello sport” invitando sul palco colleghi e aspiranti rapper. L’unica presenza in scena di fianco a Marra è quella di Madame in L’anima e Per il tuo bene.

Sono brani complessi, strutturati e ben arrangiati quelli di Marracash: «In 10 minuti non si scrive niente di importante, si scrive solo una cavolata. Se vuoi dare valore a quello che fai devi metterci tempo, impegno e cuore» ha raccontato di recente in un’intervista a Il Giorno.

L’altra interlocuzione per tutta la durata del concerto è quella con l’attrice Matilda De Angelis che alza l’asticella del racconto che emerge dalle canzoni. Canzoni in cui si parlano e si confrontano l’uomo, Fabio Bartolo Rizzo, e l’artista noto come “Marra”.

La scaletta dello spettacolo inizia con Power slap e prosegue con Gli sbandati hanno perso, Vittima, Sport – i muscoli, Body Parts – i denti, Laurea ad Honorem , Penthotal, È finita la pace, e poi via via in un crescendo di cori e partecipazione, fino all’Happy End con lancio di magliette e cappellini dal palco. Una festa.