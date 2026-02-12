Kurt Cobain, non fu suicidio ma omicidio: uno studio forense mette in dubbio la versione ufficiale

Il corpo del leader dei Nirvana corpo venne ritrovato nella sua casa di Seattle al’8 aprile 1994, ma le indagini ufficiali stabilirono come data della morte il 5 aprile. Suicidio fin qui, l’ipotesi più accreditata, noinchè ufficiale.

Un team privato e indipendente di esperti forensi ha pubblicato su International Journal of Forensic Sciences affermando che l’aspetto della scena del crimine sostenendo che i dati della scena del crimine e i risultati dell’autopsia non siano compatibili con il suicidio. Un altro dubbio riguarda l’arma del delitto un Remington calibro 20, troppo pesante perché un uomo sotto effetto di eroina possa averlo impugnato da solo.

Il nuovo rapporto parla anche di una scena del crimine troppo pulita e di una serie di indizi che porterebbero a ipotizzare una messa in scena per simulare il suicidio. L’ipotesi, tutta da verificare, è che Kurt Cobain sia stato messo fuori gioco con una dose di eroina e poi ucciso.

La nuova indagine cita anche un danno agli agli organi causato dalla privazione di ossigeno. sempre secondo il team di esperti forensi la necrosi del cervello e del fegato si verifica in caso di overdose e non in caso di morte per arma da fuoco.

Tutte ipotesi da verificare che peraltro si aggiungono alle decine di teorie più o meno strampalate che sono state diffuse nel corso degli anni. Staremo a vedere…

Negli anni scorsi le voci sulla fine di Kurt Cobain curiosità non sono nate da prove inedite o rivelazioni eclatanti. Ogni generazione sembra infatti sentire il bisogno di riconsiderare quella vicenda, quasi fosse un mistero mai completamente risolto. Questa volta è sceso in campo un team di esperti forensi, ma è ancora troppo, molto, presto per dire se si è vicini a una nuova verità. Di fatto, Il Seattle Police Department che aveva indagato sul caso continua sostenere che si sia trattato di suicidio.



