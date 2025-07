Il ritorno dei BTS è realtà: dopo 34 mesi, la prima live in sette. E l’annuncio: nuovo album e tour nel 2026

Erano lì, tutti e sette, stretti davanti alla telecamera, come non accadeva da quasi tre anni. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook: finalmente di nuovo insieme, finalmente BTS. La live su Weverse, andata in onda oggi è diventata in pochi secondi uno degli eventi più seguiti nella storia del fandom globale: oltre 7,3 milioni di visualizzazioni in tempo reale.

Giocosi, sorridenti, emozionati, i BTS hanno annunciato ciò che ARMY di tutto il mondo sognava: un nuovo album in uscita nella primavera del 2026 e un tour mondiale che li riporterà sul palco insieme dopo quasi quattro anni.

“Pubblicheremo un nuovo album nella primavera del prossimo anno,” hanno detto i membri. “A partire da luglio, inizieremo a lavorare tutti e sette insieme a nuova musica. Trattandosi di un album di gruppo, rifletterà i pensieri e le idee di ciascuno. Ci stiamo avvicinando a questo progetto con la stessa mentalità che avevamo quando abbiamo iniziato.”

Un ritorno che non sarà solo discografico. I BTS hanno infatti confermato anche una nuova tournée mondiale, la prima dopo Permission To Dance On Stage del 2022. “Stiamo anche pianificando un tour mondiale insieme al nuovo album,” hanno aggiunto. “Visiteremo i fan in tutto il mondo, e speriamo che siate emozionati quanto noi.”

Per i fan, non è stato solo un annuncio: è stato un rito collettivo. Un momento di riconnessione profonda, di quei legami che solo la musica dei BTS ha saputo costruire in oltre dieci anni di carriera.

Nel frattempo, le attività soliste continuano. Jin ha appena chiuso il suo tour #RUNSEOKJIN_EP.TOUR a Goyang, lasciando tutti senza parole per l’emozione e la padronanza musicale. j-hope è attesissimo al Lollapalooza Berlin il 13 luglio, dopo aver conquistato il pubblico con HOPE ON THE STAGE.

Ma il 2025 è solo il preludio. Il 2026 sarà l’anno dei BTS. L’anno in cui RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook torneranno a scrivere insieme il loro futuro. Sul palco, negli stadi, tra le note. E non sarà solo un ritorno musicale: sarà un ritorno emotivo, viscerale, potente.

Perché i BTS non sono mai stati solo un gruppo. Sono un fenomeno culturale. Un legame. Una luce. E ora sono di nuovo qui. Pronti a brillare.