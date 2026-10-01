Giletti 102.5, Severgnini alle 8 e Indignato speciale: gli approfondimenti di RTL 102.5

Massimo Giletti torna in diretta ai microfoni della prima radio d’Italia con Giletti 102.5, ogni venerdì, dalle 8 alle 9, con Barbara Sala e Luigi Santarelli. Il punto sui fatti della settimana, sempre mantenendo il filo diretto con gli ascoltatori.
Ogni sabato torna anche Severgnini alle 8, in diretta con Beppe Severgnini e Barbara Sala su RTL 102.5, con una playlist musicale scelta dal giornalista che lega il filo conduttore dell’intera puntata.
Torna, dopo la pausa estiva, anche L’Indignato speciale, il programma di approfondimento sui fatti d’attualità curato dalla redazione giornalistica diretta da Ivana Faccioli. In studio Andrea Pamparana, Davide Giacalone, Enrico Galletti e Barbara Sala, ogni domenica dalle 9 alle 11.
LA DIRETTA, LA PIATTAFORMA RTL 102.5 PLAY E I CONTENUTI SOCIAL
Ogni programma del Gruppo RTL 102.5 può essere ascoltato anche su RTL 102.5 Play, la piattaforma ricca di contenuti multimediali. Sui social della prima radio d’Italia, invece, tutti i reel delle puntate e gli altri contenuti.