Il Concerto del Primo Maggio tra Eurovision e Sanremo: la scaletta

Inizia alle 13,30 di domani il concertone che celebra la Festa dei Lavoratori. Appuntamento come sempre a Roma in Piazza San Giovanni con un cast di 50 artisti.

Come già è successo negli ultimi tempi lo show è chiaramente indirizzato alle nuove generazioni: lo si può intuire dall’elenco degli artisti presenti. Quest’anno, in Piazza San Giovanni saranno molte le contaminazioni con il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest che prenderà il via il 13 maggio a Basilea.

A cominciare dal cantautore più popolare del momento, Lucio Corsi, secondo all’Ariston e rappresentante dell’Italia all’Eurovision in Svizzera con Volevo essere un duro. E poi ancora Gabry Ponte l’artefice della sigla tormentone del Festival 2025, Tutta l’Italia, in gara a Basilea in quota San Marino. Reduci dalla kermesse sanremese anche Elodie, Achille Lauro, Brunori Sas, Giorgia, Joan Thiele, Rocco Hunt, Shablo e The Kolors.

Questo, in ordine alfabetico, l’elenco dei partecipanti: Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, I Patagarri, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimì, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con special guests, The Kolors, Tredici Pietro.

Tre i presentatori: Noemi, Ermal Meta, e BigMama a cui si affiancherà per una serie di incursioni il professore star dei social, Vincenzo Schettini. Il Concertone, come sempre, sarà a libero accesso per chi si trova a Roma. Per tutti gli altri sarà visibile in diretta su Rai 3 e Rai Radio2, ma anche su RaiPlay e Rai Italia.

Su Rai 3 la diretta inizia con l’anteprima (dalle 15 alle 16), poi con la prima parte del concerto (dalle 16 alle 18.55), la seconda parte (dalle 20 alle 21) e si conclude con la terza parte (dalle 21.05 alle 24). Il concerto verrà anche trasmesso integralmente in streaming sul sito web rainews.it.