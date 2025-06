Bruce Springsteen: le canzoni che suonerà nei due concerti a San Siro

Quello tra Springsteen e Milano è da sempre un rapporto speciale iniziato quarant’anni fa, il 21 giugno del 1985, con il primo leggendario concerto del Boss a San Siro. Una notte indimenticabile per chi c’era: Springsteen al suo meglio sulle ali del successo di Born in the U.S.A. in uno spettacolo di tre ore e mezza di musica travolgente.

Da allora, di show intensissimi del rocker nello stadio milanese ce ne sono stati tanti e altri due sono in arrivo il 30 giugno e il 3 luglio dopo l’annullamento delle date dell’anno scorso per problemi alle corde vocali. Sul palco, con buone probabilità, non ci sarà Steve Van Zandt operato d’urgenza per un’appendicite nei giorni scorsi. Il 27 giugno è uscito l’attesissimo Tracks II – The Lost Albums, il cofanetto che contiene sette album inediti, per un totale di 83 canzoni di cui 74 mai pubblicate prima.

La scaletta di Springsteen non è mai la stessa, anche se c’è sempre un blocco di canzoni che si ripete e che rappresenta il cuore del concerto. Abbiano esaminato allora le setlist delle ultime date del tour europeo e questo è quel che abbiamo trovato.

Il 27 giugno, a Gelsenkirchen, in Germania lo spettacolo è iniziato con No surrender, My love will not let you down e Land of hope and dreams. A San Sebastian, in Spagna, tre giorni prima, ad aprire il concerto erano state Lonesome Day, Prove It all night e Land of hope and dreams. A chiudere lo show, Tenth Avenue Freeze-Out, Twist and shout e Chimes of freedom di Bob Dylan. Sempre a San Sebastian erano presenti in scaletta I’m on Fire e Because the night.

Tendenzialmente, i bis del tour in corso includono in quasi tutti gli spettacoli Born in the U.S.A., Born to run, Bobby Jean, Dancin’ in the dark, Tenth Avenue Freeze-Out, Twist and Shout e Chimes of freedom. Tra le sorprese del tour , l’inizio a Praga sulle note di Summertime Blues, il classico di Eddie Cochran. In apertura a Berlino, l’11 giugno, Ghosts dall’album Letter to you.

In definitiva, considerando le scalette degli ultimi dieci concerti in Europa, si può dire che, a parte i bis, i brani più gettonati siano Death to my hometown, The River, Thunder Road, The Rising, Badlands, Hungry Heart e Wrecking Ball.